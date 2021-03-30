سكومة يتخلف عن رحلة جنوب إفريقيا

اللافي والورفلي وسالتو خارج كأس إفريقيا بعد هزيمة جديدة أمام تونس

غاب اللاعب أيوب سكومة عن الحصتين التدريبيتين الأخيرتين للوداد الرياضي، استعدادا لملاقاة كايزر شيفز، الأسبوع المقبل، لحساب الجولة الخامسة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وحسب معلومات «الصباح»، فإن اللاعب أبلغ الطاقم الطبي بتجدد إصابته، وهو ما دفعه إلى الغياب عن التداريب، علما أنه كان ضمن لائحة اللاعبين الذين سيسافرون إلى جنوب إفريقيا، بعد أيام.

ومن شأن غياب سكومة عن مباراة كايزر شيفز، التي كانت فرصة له من أجل البروز بقميص الوداد مجددا، أن يصعب عودته إلى الفريق في الفترة المقبلة، خاصة أن المدرب فوزي البنزرتي اختار لاعبيه الأساسيين وبدلاءهم منذ مدة.

من جهة ثانية، مني الدولي الليبي مؤيد اللافي، لاعب الوداد، بهزيمة جديدة رفقة منتخب بلاده، أمام تونس، أول أمس (الخميس)، بخمسة أهداف لاثنين، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا.

ورغم تسجيله هدفين، وتألقه خلال المباراة، التي لعبت في الأراضي الليبية لأول مرة، منذ مدة طويلة، غير أن ذلك لم يكن كافيا، ليغيب الليبيون مجددا عن كأس إفريقيا المقبلة.

وأقصي أيضا رفقة المنتخب الليبي، سند الورفلي لاعب الرجاء، الذي كان أساسيا خلال المباراة، وأنيس سالتو لاعب الفتح.

العقيد درغام