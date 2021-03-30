 وجدة تحتضن مهرجان الفيلم القصير

الدورة تحمل اسم الراحل عبد الجبار الوزير وتنظم افتراضيا

أعلنت جمعية “حنا هوما حنا للسينما والمسرح” تنظيم النسخة الثانية من المهرجان الوطني للفيلم القصير بوجدة، خلال الفترة بين فاتح أبريل المقبل والخامس منه، تحت شعار “السينما في خدمة الشباب”.

وذكرت الجمعية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن فعاليات هذه النسخة من المهرجان تحمل اسم الفنان الراحل عبد الجبار الوزير، الذي وافته المنية في شتنبر الماضي، وستقام افتراضيا بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.

وستتبارى أفلام تمثل مختلف الجهات للفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان، الذي تضم لجنة تحكيمه الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، والمخرج محمد طه بنسليمان والممثلة خلود بطيوي.

وتسعى هذه التظاهرة السينمائية، حسب المنظمين، إلى إغناء الساحة الثقافية بجهة الشرق، وإدماج الطاقات الشابة في ميدان السينما على وجه الخصوص، والأنشطة الثقافية بشكل عام، على المستويين المحلي والوطني. كما يهدف المهرجان إلى إبراز الخصوصيات والغنى الثقافي والفني الذي يميز مختلف جهات المملكة، وكذا الطاقات التي تزخر بها المواهب السينمائية المغربية الشابة.

ويتضمن برنامج المهرجان، بالإضافة إلى عروض الأفلام، تكريم وجوه بارزة في المجال الفني، وورشات حول بعض المهن السينمائية، والديكور على وجه الخصوص، يؤطرها الفنان يوسف الشطاطي، إضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول “دور السينما في تطوير كفاءات الشباب”، وحصتين من ماستر كلاس يؤطرهما مصطفى الرمضاني، والناقد السينمائي عبد الكريم واكريم.

ويذكر أن الجمعية نفسها تضم في صفوفها عددا من الشباب، ونظمت الدورة الأولى من ملتقى المسرح التأهيلي في 2019 الذي لقي نجاحا على خشبة مسرح محمد السادس بوجدة، ما شجع المنظمين على تحضير النسخة الثانية في السنة الماضية، إلا أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا وحالة الطوارئ الصحية.

خالد العطاوي