اليوسفية يواجه بنكرير وديا

برمج رشيد الركادي، مدرب أولمبيك اليوسفية، مباراة ودية أمام شباب بنكرير، اليوم (السبت)، على أرضية ملعب بنكرير البلدي، في الثالثة زوالا.

ويسعى مدرب الفريق اليوسفي إلى استغلال المباراة لتجريب الخطط التي يريد اعتمادها في المباريات المقبلة، من بطولة القسم الوطني هواة.

وفي إطار مبارياته الإعدادية، تمكن الفريق الفوسفاطي من تحقيق فوز عريض، بخمسة أهداف لاثنين، على حساب أمل نهضة الزمامرة، في المباراة الودية التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، بملعب الداخلة، التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، وأشرك فيها مجموعة من اللاعبين الشباب بهدف الوقوف على مؤهلاتهم لمنحهم فرصة اللعب في المباريات الرسمية المقبلة.

واستفاد لاعبو الفريق من أربعة أيام راحة بسبب توقف منافسات البطولة، بعدها دخلوا في معسكر مغلق يبرمج فيه الطاقم التقني حصصا تدريبية، ويتخلله إجراء مباراتين وديتين.

يشار إلى أن أولمبيك اليوسفية يوجد في المركز السابع برصيد 22 نقطة، جمعها من فوزه في ست مباريات وتعادله في أربع، وأحرز لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا، ويفتتح مرحلة الإياب بمواجهة مضيفه هلال تراست نهاية الأسبوع المقبل.

ح. ر (آسفي)