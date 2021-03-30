أولمبيك خريبكة يعترف بأخطاء النزول

نائب الرئيس اعتذر للجمهور وكركاش قال إن الهدف هو العودة إلى القسم الأول

انتظر أولمبيك خريبكة نهاية مرحلة ذهاب بطولة القسم الثاني، ليعقد أول أمس (الخميس)، ندوة صحافية بقاعة الندوات بملعب الفوسفاط، تم خلالها تقييم الحصيلة، والإجابة عن التساؤلات التي تؤرق المتتبعين منذ النزول.

واعترف عبد الكريم فاسيني نائب رئيس أولمبيك خريبكة، بالأخطاء التي تسببت في النزول إلى القسم الثاني، إذ وجه اعتذاره لكل مكونات خريبكة على الإخفاق الذي ساهمت فيه عدة عوامل.

واستطرد أن المكتب يده ممدودة لجميع الفعاليات القادرة على منح الإضافة للفريق، الذي يبقى فوق كل اعتبار، كما وعد بمواصلة العمل، من أجل العودة في نهاية الموسم إلى المكانة الطبيعية، وهذا يتطلب تضافر مجهودات الجميع.

وبخصوص توسيع قاعدة المنخرطين، قال فاسيني إن الأبواب مفتوحة ولا مانع في التحاق كل الأسماء الراغبة في ذلك، من أجل العمل إلى جانب المكتب، لأن الفريق في أمس الحاجة لضخ دماء جديدة قادرة على إعادة التوهج.

من جهته، اعتبر المدرب عزيز كركاش حصيلة الذهاب إيجابية، بحكم التحاق الفريق بثنائي المقدمة، رغم الانطلاقة المتعثرة بهزيمتين متتاليتين أمام أولمبيك الدشيرة ووداد فاس، لكن الفريق تطور كثيرا.

وأضاف أنه عمل وفق إستراتيجية إعادة بناء الفريق الذي تحسن مستواه، رغم تواضع البداية، بحكم التعاقدات المتأخرة، وعدم الإعداد الجيد قبل بداية البطولة.

وتابع كركاش «أتحمل كامل المسؤولية في جلب مجموعة من العناصر التي قدمت الإضافة مع توالي الدورات، إذ أن الفريق لم ينهزم طيلة 13 مباراة متتالية، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا على نجاح المشروع الذي رسمته، إذ سيتوج بالعودة إلى القسم الأول».

وأعلن العميد يوسف عكادي أن الأجواء في صفوف اللاعبين تتميز بالجدية والانضباط، خاصة أن جميع الظروف مهيأة للنجاح في المهمة، وإسعاد الجماهير المتعطشة.

وأبرز ردا على سؤال «الصباح»، أن المنظومة الدفاعية ستتحسن مع الوقت، لأنه من الصعب النجاح فيها في شهرين، إذ أن أبرز العناصر الأساسية لم تلتحق إلا في فبراير، لكن هناك تطور في كل الخطوط بما فيها الدفاع.

عبد العزيز خمال (خريبكة)