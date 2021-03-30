إنجاز دفاتر حول ذاكرة سلا

أطلقت مؤسسة سلا للثقافة والفنون مبادرة إنجاز سلسلة دفاتر، حول موضوع الذاكرة الجماعية لسلا، بشراكة مع جمعيات “أبي رقراق”، و”سلا المستقبل”، و”إدريس بن المامون للبحث في فن الملحون”.

وذكرت المؤسسة نفسها أن هدف المبادرة إلقاء الضوء على أشخاص وأمكنة ومظاهر لم تحظ بالتوثيق، وظلت مجرد حالات يتناقلها السكان عبر الحكي، وأحيانا عبر بعض الإشارات والصور في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة، في الوقت نفسه إلى أن هذا المشروع يتوخى النبش في تجليات الوجدان السلاوي في مختلف المجالات الإنسانية منذ منتصف القرن العشرين، للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية المشتركة من النسيان والتلاشي، وتيسير نقلها بين الأجيال، لما تشكله من موروث ثقافي وتماسك اجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة الطموحة تسعى إلى تدوين وتجميع “بورتريهات” وقصص ومرويات ومحكيات، تحيل على أشخاص وأمكنة ومظاهر وذكريات وطقوس وعادات اجتماعية، تركت بصمات في الذاكرة المحلية، أو كان لها وقع خاص في الوجدان الشعبي، اعتمادا على شهادات مكتوبة، أو شفوية من سكان سلا وأهلها.

خ.ع