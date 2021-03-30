البطولة العربية بصيغة جديدة

يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم الصيغة التي سينهجها خلال النسخة الجديدة من البطولة العربية المتوقع أن تنطلق في ماي المقبل.

وذكر مصدر مطلع أن التصفيات ستنطلق في أبريل المقبل، على أن تتنافس الأندية المتأهلة على اللقب في بلد عربي لم يحدد الاتحاد اسمه.

ومن المؤكد أن يوجه الاتحاد العربي الدعوة لبعض الأندية الوطنية للمشاركة في هذه الدورة، مثلما جرت العادة.

وتوقفت النسخة الحالية في فبراير من السنة الماضية بسبب الجائحة، قبل أن تستأنف من جديد، إذ بلغ دورها النهائي الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي، ومقرر أن يقام بملعب الأمير مولاي عبد الله، في تاريخ لم يحدده الاتحاد العربي بعد.

ن. ك