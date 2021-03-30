النصيري ينافس ميسي وسواريز

ينافس الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم إشبيلية الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في “الليغا»، مارس الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإسباني “الليغا” عبر موقع “تويتر”، عن قائمة النجوم المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال مارس الجاري، بناء على أدائهم الجيد خلال المباريات الأخيرة.

و ضمت القائمة كذلك أسماء كبيرة، من قبيل ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، ويان أوبلاك حارس أتليتيكو مدريد، إلى جانب جيرارد مورينو مهاجم فياريال، وبورخا إيغليسياس لاعب ريال بيتيس، ثم دانييل واس مدافع فالنسيا.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة المذكورة، بالاحتكام إلى تصويت الجماهير عبر بوابة “إي إيه سبورتس”، أحد الرعاة الرسميين لمسابقة الدوري الإسباني “الليغا”.

وسبق للنصيري التتويج باللقب ذاته، يناير الماضي، متفوقا على ميسي وسواريز.

نور الدين الكرف