بنشليخة تجرب التمثيل

تخوض المغنية منال بنشليخة، تجربة جديدة في مسارها الفني، إذ ستتحول إلى ممثلة في عمل تلفزيوني، يتوقع أن يبث في رمضان.

وأعلنت بنشليخة، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن خوضها تجربة جديدة، بعيدا عن مجال الغناء، مؤكدة أنها ستشارك لأول مرة في مسيرتها الفنية، في مسلسل جديد يحمل عنوان “دايزو القوام”.

ويتشارك في هذا العمل الفني مجموعة من الأسماء الفنية، إلى جانب بنشليخة، منها الممثل عدنان موحجة، وسعيد باي، وخولة غياث، ومحمد باسو، وغيرهم من الفنانين.

ومن المرتقب أن يعرض المسلسل والذي تشرف على إخراجه المخرجة إلهام العلمي، خلال رمضان، على القناة الثانية “دوزيم”.

ويشار إلى أن عددا من المغنين، أعلنوا عن حجز مكان لهم في الدراما الرمضانية، ويتعلق الأمر بزهير بهاوي الذي يشارك في مسلسل “سول دموعي” لصالح قناة “إم بي سي 5″، وإيهاب أمير في مسلسل “السر القديم”، وموس ماهر، الذي أعلن مشاركته في سيتكوم “كلنا مغاربة” لصالح القناة الثانية “دوزيم”.

إ.ر