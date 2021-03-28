تأجيل ملف متهم بالاغتصاب

دفاعه يتوفر على مكالمات وأقراص مدمجة حول علاقته بالضحية

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، تأجيل البت في ملف جنائي يتابع فيه عامل، من أجل جناية الاغتصاب والتهديد والابتزاز بنشر صور وفيديوهات في وضعية مخلة بالحياء عبر تطبيق “الواتساب”، إلى 6 أبريل المقبل لاستدعاء الضحية.

وتقدمت المشتكية في بداية الأمر بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، والذي أحالها على الضابطة القضائية لتعميق البحث حول محتواها والاستماع إلى كل الأطراف الواردة بها، وبعدها تبين أن الأمر يكتسي صبغة جنائية.

واستمعت الضابطة نفسها للمشتكية، فصرحت أنها تعمل رفقة المتهم، الذي ربطت معه علاقة غير شرعية منذ سنة تقريبا وظلا يمارسان الجنس، كلما أتيحت لهما الفرصة سواء بدرج أو سطح مقر عملهما أو بمنزل يقع بطريق الوليدية، لأنهما اتفقا على الزواج.

وواصلت الضحية تصريحاتها بالتأكيد على أنها فوجئت به يرسل لها مقطع فيديو يسجل ممارستهما للجنس وطلبت منه مسحه حفاظا على علاقتهما، لكنه هددها بنشره عبر مواقع التواصل وإرساله لبعض أفراد عائلتها.

وبدأ الجاني يطالب المشتكية بمده بمبالغ مالية، وظل يهددها ويبتزها، كلما أتيحت له الفرصة، كما كان يطالبها بممارسة الجنس معه، كلما رغب في ذلك، فاضطرت إلى تلبية طلباته وحولت له مبالغ مالية مختلفة، كما اشترت له هاتفا ذكيا بمبلغ 6 آلاف درهم، مقترضة مبلغ 70 ألف درهم سلمته منه 60 ألف درهم، وأضافت 40 ألفا.

وبعدما تعبت المشتكية من طلبات الموقوف سجلت شكاية ضده أمام النيابة العامة، متشبثة بحقها في متابعته من أجل المنسوب إليه. وعززت شكايتها بمكالمات صوتية يؤكد فيها تسلمه المبالغ المالية، وانتقلت الضابطة القضائية إلى منزل المتهم ثلاث مرات لاستدعائه، لكنه لم يكن موجودا، فحررت مذكرة بحث في حقه بالاستشارة مع النيابة العامة.

وتوصلت الضابطة القضائية بخبر يفيد وجود المتهم رفقة المشتكية على الشاطئ وهو بصدد إقناعها بالتنازل عن شكايته مقابل إرجاع المبلغ المالي المتوصل به، فألقي القبض عليه وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وبعد الاستمتاع إلى الموقوف اعترف بربطه علاقة غير شرعية مع المشتكية تخللتها ممارسات جنسية عديدة برضاها، معترفا بتسلمه مبالغ مالية منها على سبيل الاقتراض وليس بسبب الابتزاز والتهديد بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل.

واعترف الجاني أيضا بتسلمه هاتفا من النوع الجيد هدية، تعبيرا من العشيقة عن حبها له. وقدم بدوره تسجيلات صوتية أمام الضابطة القضائية وأقراصا مدمجة سيتم الكشف عنها خلال مناقشة الملف ذاته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)