59 سنـة لمتهميـن بطنجـة

تواصل غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، إصدار أحكامها السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في أفعال إجرامية، ووزعت في جلسة عقدتها، الثلاثاء الماضي، 59 سنة و8 أشهر من العقوبات الحبسية والسجنية، مع تعويضات مالية وغرامات متفاوتة القيمة لفائدة صندوق الدولة، على 19 شخصا تابعتهم النيابة العامة في ملفات منفصلة بتهم مختلفة.

وناقشت هيأة الحكم، خلال جلسة عقدتها باعتماد تقنية المحادثة المرئية عن بعد، قضايا جنائية مختلفة يتعلق أهمها بالمشاركة في جريمة قتل والضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة، ثم 7 ملفات ارتكب المتابعون فيها جرائم السرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم، تلتها 6 ملفات تتعلق بجناية التغرير بقاصرين واستدراجهم بالعنف أو التهديد بهتك عرضهم والاعتداء عليهم جنسيا، و3 ملفات تهم جرائم الهجرة السرية، بالإضافة إلى ملف واحد يتعلق بالتزوير.

وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في حق المدعو (م.ن)، وهو من مواليد 1989، الذي تابعته النيابة العامة بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحكمت عليه بـ 15 سنة سجنا نافذا، وذلك بعد أن استنطقته حول المنسوب إليه، معتمدة في ذلك على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي تتضمن اعترافات شركائه في الجريمة.

كما بتت الهيأة في قضايا خطيرة أصبحت تتكرر باستمرار وتهدد الأمن العام وسلامة الأموال والأشخاص بجل أحياء المدينة، وأدانت 7 متورطين في أفعال إجرامية تتعلق باعتراض سبيل المارة بالشارع العام والاعتداء عليهم ونهب ما بحوزتهم من ممتلكات أموال وهواتف… ووزعت عليهم عقوبات حبسية تتراوح بين 5 سنوات و8 أشهر حبسا نافذا، مع غرامات مالية يؤدونها إلى خزينة الدولة، فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في 5 ملفات مختلفة، والبراءة لفائدة متهمين اثنين.

المختار الرمشي (طنجة)