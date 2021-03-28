أقريـو حليقـة الـرأس  

روجت الممثلة سامية أقريو، لدورها في مسلسل جديد يتوقع أن يبث في رمضان على القناة الثانية “دوزيم”، بطريقة مميزة. واختارت أقريو لتشويق جمهورها للعمل، نشر مقطع فيديو ظهرت فيه حليقة الرأس، وهو من مسلسل يحمل عنوان “باب البحر”. وأرفقت أقريو الفيديو بتدوينة كتبت فيها “مسلسل باب البحر على قناتكم “دوزيم”، ابتداء من أول يوم في رمضان، من إخراج شوقي العوفير”.

وحظيت خطوة اقريو بإعجاب الكثيرين، وأيضا بتشجيع من قبل زملائها الفنانين، الذين هنؤوها على الشجاعة التي دفعتها إلى قبول الظهور بالمظهر الجريء، ومحاولة نقل جزء من معاناة النساء المصابات بالسرطان.

ويشارك في هذا العمل التلفزيوني، إلى جانب أقريو، رشيد الوالي، وإدريس الروخ، ونورة الصقلي، وغاني القباج، ومحمد بولان، وحمزة الفيلالي.

وينتظر أن تطل أقريو على جمهورها رمضان، أيضا، من خلال فيلم تلفزيوني يحمل عنوان “سبع ليالي”، سيبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”.

وتدور أحداث الفيلم، حول موضوع الحب في زمن كورونا، إذ يحمل الكثير من المفاجآت، يأمل فريق العمل أن تحظى بإعجاب المشاهدين.

إ.ر