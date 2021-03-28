أبيضار تتبنى طفلة سودانية

فاجأت لبنى أبيضار الممثلة المثيرة للجدل، جمهورها ومتابعيها، وأعلنت من خلال صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، تبني طفلة من أصول سودانية كانت تعاني أوضاعا صعبة.

وقالت أبيضار في تدوينة إنها نجحت في تبني الطفلة بعد صعوبات واجهتها، إذ جاء في التدوينة “حققت حلما آخر من أحلامي و تبنيت بنوتة فنة من أصول سودانية .مكانش ساهل”، ثم نشرت تدوينة أخرى، كتبت فيها “وكيف لنا أن لا نقع في حب تلك المخلوقات الصغيرة. الأطفال حين تحضنهم تشعر أنك أنت المحتاج إلى الحضن وليس هم”.

وحرصت أبيضار على نشر بعض تفاصيل اتخاذها خطوة تبني الطفلة، إذ نشرت تصريحات لها قالت فيها “بحكم تطوعي في منظمة “الصليب الأحمر” صادفت عائلات فارة من الحروب والأوضاع السياسية غير المستقرة عربيا وإفريقيا، وللأسف هذه العائلات لديها أطفال، رغم مساعدة الدولة الفرنسية، خاصة العائلات التي تنتظر تسوية وضعيتها والاستفادة من الإقامة”.

وأضافت أن تلك العائلات محرومة من الاستقرار العائلي، قبل أن تضيف “لهذا قررت أنا ومجموعة كبيرة من الأشخاص توفير الدفء العائلي لبعض الأطفال وتبنيهم”، حسب قولها.

يشار إلى أن أبيضار، أثارت قبل مدة، جدلا كبيرا، بعدما أكدت تعرضها لتهديدات بالقتل واغتصاب ابنتها، لنشرها على صفحتها الرسمية على”فيسبوك”، “نكتة”، تعتبر متداولة في المغرب، اعتبرها البعض مسيئة.

إيمان رضيف