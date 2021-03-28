رأفت سعيدة بصداقتها مع العدوي

عبرت الفنانة لطيفة رأفت، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، عن سعادتها بتعيين زينب العدوي في منصب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.

وكتبت رأفت في حسابها تدوينة، قالت فيها: إن “تعيين زينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات فخر للمرأة المغربية، ولما وصلت إليه من مناصب، وما حققته من نجاحات في عهد الملك محمد السادس”، مضيفة: “فخورة بك صديقتي الغالية وقدوتي في العزيمة والإصرار والمثابرة لالة زينب العدوي.. ألف مبروك المنصب الذي تستحقينه عن جدارة واستحقاق”.

ونشرت الفنانة نفسها عدة صور تجمعها مع العدوي في حسابها، فتفاعل معها عدد من المتابعين الذين أكدوا الأشواط الكبيرة، التي قطعها المغرب لإنصاف المرأة.

من جهتها نشرت الفنانة حياة الإدريسي صورا لها رفقة العدوي، وعلقت عليها: “صاحب الجلالة عين زينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات.. شكرا لصاحب الجلالة وهنيئا للمرأة المغربية”.

خ.ع