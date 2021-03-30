استبعاد الأمريكية ليندسي من الإدارة التقنية

بيدروس يكلف مواطنه كورتوبا بالتكوين و»دراسة ورياضة» والمنتخب النسوي لأقل من 20 سنة

باتت الأمريكية كيلي ليندسي، المشرفة على كرة القدم النسوية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خارج حسابات برنامج عمل الإدارة التقنية، بعد تكليف الفرنسي رينالد بيدروس بهذه المهمة.

وعلمت “الصباح” أن بيدروس أخرج الأمريكية ليندسي من حساباته، بعد أن كلفها في وقت سابق بالإشراف على برنامج دارسة ورياضة، وعين مكانها مواطنه باتريس كورتوبا، إضافة إلى السهر على برنامج التكوين في كرة القدم النسوية، وتدريب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

وأجرى كورتوبا العديد من التغييرات على المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، أبرزها منعه من خوض مباريات البطولة، رفقة فئة الذكور.

كما قرر كورتوبا إلغاء برنامج مشاركة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، في بطولة الفئة ذاتها الخاصة بالذكور، على أساس وضع برنامج آخر، يمكن اللاعبات من تطوير إمكانيتهن في بطولة خاصة بالإناث، وهو ما سبق لفوزي لقجع أن شدد عليه، خلال اجتماعه مع مكونات الإدارة التقنية الوطنية في يناير الماضي.

وتأتي التغييرات في إطار تقليص مهام روبيرتس أوشن، المدير التقني الوطني.

ص. م