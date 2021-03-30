فتحي والطاوسي مرشحان لمهمة جديدة

جامعة الكرة أحدثت منصب مدير تقني للمنتخبات الوطنية

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إحداث منصب جديد بالإدارة التقنية الوطنية، يتعلق الأمر بمدير تقني للمنتخبات الوطنية، اقتداء بالعديد من الاتحادات الوطنية في العالم.

وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة تتجه إلى تعيين أحد أطر الإدارة التقنية الوطنية الحالية في المنصب الجديد، بعد أن رشح إليه الإطاران الوطنيان فتحي جمال ورشيد الطاوسي، بحكم اشتغالهما لسنوات عديدة، مع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية.

ووجدت جامعة الكرة نفسها مضطرة لإحداث هذا المنصب، من أجل إيلاء أهمية كبيرة للمنتخبات الوطنية وتحديد المسؤوليات، بعد أن واجهت الكثير من الارتباك في تدبير أمور الإدارة التقنية الوطنية، واضطرارها إلى تغيير المدير التقني، عقب كل فشل منيت به المنتخبات الصغرى، في المنافسات القارية.

وساهم تكديس المهام بيد المدير التقني الوطني، في اتخاذ قرار إحداث منصب مدير تقني خاص بالمنتخبات الوطنية، سيتحمل فيه مسؤولية تعيين مدربي الفئات الصغرى، إضافة إلى التكفل ببرامج استعداداتها للاستحقاقات المقبلة، مع تحديد مواعيد تجمعاتها الإعدادية باتفاق مع مدرب كل فئة، وفي الوقت ذاته حسم المباريات والدوريات الإعدادية المقررة المشاركة فيها.

من جهة ثانية، رفضت جامعة الكرة التأشير على دخول المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في تجمع إعدادي بالمعمورة، خلال فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية الجارية.

وطلبت جامعة الكرة من الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب منتخب أقل من 17 سنة، تأجيل التجمع المذكور إلى أبريل المقبل، سيما أن مركب المعمورة يحتضن في هذه الفترة، تجمع المنتخبات الوطنية للكبار والمحليين.

صلاح الدين محسن