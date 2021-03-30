سلة طنجة تدخل البطولة بـ “تحفظ”

بولعيش: مشاركتنا لا تعني اعترافنا بشرعية الجامعة

استأنف اتحاد طنجة منافسات بطولة كرة السلة، رغم وجوده في واجهة الأندية المعارضة للمكتب المسير الجامعي، الذي يقوده مصطفى أوراش، والذي تسبب في توقف البطولة لثلاثة مواسم.

وعاد الفريق بفوز من إفران على حساب مضيفه نادي ميشليفن ب 74 مقابل 72، لحساب الدورة الثانية من القسم الوطني الممتاز، فيما انهزم بقاعة الزياتن أمام ضيفه المغرب الفاسي بنتيجة 79 مقابل 70 لحساب مؤجل الدورة الأولى.

وعن مشاركة الفريق الطنجاوي في البطولة، رغم معارضته للمكتب الجامعي الحالي، قال الرئيس عبد الواحد بولعش “هذه البطولة عادت بعد ثلاثة مواسم متتالية من الانقطاع، بسبب المشاكل التي تعيشها الجامعة، ورغم أن البطولة انطلقت، فالمشاكل لم تتوقف، هناك أكثر من ست دعاوى مرفوعة ضد الجامعة لدى المحاكم. وهناك ملف لدى غرفة التحكيم الرياضي. إذن مشكل كرة السلة لم يعرف الحل، لأن الجمع العام انعقد بتحقير مقرر قضائي، لناديين”.

وتابع بولعيش “حتى لا ينعتوننا بواضعي العراقيل، ونظرا لتضرر مجموعة من المتدخلين في هذه اللعبة، من لاعبين ومدربين وحكام، ارتأينا المشاركة في البطولة”.

وعن استعدادات فريقه لمسايرة البطولة، أضاف بولعيش”سعيد بأن أرى فريقي في هذا المستوى، وهو منتوج مدرسة اتحاد طنجة التي سهرنا عليها منذ سنوات، في إطار مشروع التكوين على مستوى جميع الفئات. اليوم نرى فريقا محليا بنسبة 95 في المائة. هؤلاء اللاعبون تدرجوا عبر مختلف الفئات، وكنا نكتفي بلعب مباريات ودية، والمشاركة في تشالانج المنظم بتنسيق مع العديد من الأندية الوطنية. لأن البطولات الرسمية للفئات الصغرى لم تجر منذ خمس سنوات، يعني كان هناك ضرر على جميع المستويات. وأنوه بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الأطر التقنية لفريقنا. وسعيد بالتلاحم الذي يعيشه الفريق، من خلال وجود مجموعة من المناضلين إلى جانبي، رغم انقطاع الدعم والحروب المعلنة علينا، من داخل طنجة أو خارجها، ورغم مجموعة من المشاكل التي تعرض لها الفريق”.

وأضاف “استطاع البيت الداخلي للفريق الحفاظ على تماسكه، وأتممنا مشروعنا، المتعلق بمدارس القرب، كما أن مشروع “طنجة تتنفس كرة السلة”، مازال قائما. الشكر لوالي طنجة والمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، ومجموعة من الغيورين بطنجة يتوقون لرؤية الفريق يعود لتوهجه”.

وأكد بولعيش “حين تحل هذه المشاكل وتنمحي الضبابية التي تعيشها كرة السلة، أعد بأن اتحاد طنجة سيعود بقوة على جميع المستويات”.

وختم رئيس اتحاد طنجة “إذا قلت إن هذا الفريق قادر على مسايرة البطولة، والوقوف في وجه الأندية القوية سأبيع الوهم للناس. نحن باتفاق مع الإدارة التقنية، قررنا إعطاء الانطلاقة والتشاور مع الطاقم التقني لتحقيق بعض التعزيزات. هدفنا الحفاظ على مكانتنا، أو المرور إلى “بلاي أوف”، للحفاظ على ماء الوجه. وأشكر المدرب وأطقم الفريق التقنية والطبية والإدارية”.

محمد السعيدي (طنجة)