دولي مغربي بقميص برشلونة

انضم زكرياء غيلان، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، إلى تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى.

ويبلغ زكرياء غيلان من العمر 18 عاما، ويشغل مركز الجناح الأيسر، ويلعب كذلك على الجهة اليمنى في بعض الأحيان.

وولد غيلان في برشلونة، وحاصل على الجنسية المغربية والإسبانية، لكنه اختار المنتخب الوطني للشباب، وشارك في أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بموريتانيا، تحت قيادة الإطار الوطني زكرياء عبوب.

بدأ غيلان اللعب في ناد صغير في برشلونة (سي أف دام) وانضم لبرشلونة في 2016، وتدرج في الفئات السنية المختلفة، ويلعب حاليا لفريق تحت 19 عاما.

نور الدين الكرف