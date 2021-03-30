اليوسفية يواجه بنكرير وديا

برمج رشيد الركادي، مدرب أولمبيك اليوسفية، مباراة ودية أمام شباب بنكرير اليوم (السبت)، بملعبه في الثالثة.

ويسعى مدرب الفريق إلى استغلال المباراة، لتجريب الخطط التي يريد اعتمادها في المباريات المقبلة من بطولة القسم الوطني هواة.

وفي إطار مبارياته الإعدادية، تمكن الفريق الفوسفاطي من تحقيق فوز عريض، بخمسة أهداف لاثنين، على حساب أمل نهضة الزمامرة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، الأربعاء الماضي، بملعب الداخلة التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، وأشرك فيها بعض اللاعبين الشباب بهدف الوقوف على مؤهلاتهم لمنحهم فرصة اللعب في المباريات الرسمية المقبلة.

واستفاد لاعبو الفريق من أربعة أيام راحة، بسبب توقف منافسات البطولة، بعدها دخلوا في معسكر مغلق.

يشار إلى أن أولمبيك اليوسفية يوجد في المركز السابع برصيد 22 نقطة، جمعها من فوزه في ست مباريات وتعادله في أربع، وأحرز لاعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 17.

ويفتتح الفريق مرحلة الإياب بمواجهة مضيفه هلال تراست نهاية الأسبوع المقبل.

حسن الرفيق (آسفي)