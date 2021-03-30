وسام رئاسي لليفاندوفسكي

منح الرئيس البولوني أندجي دودا، وساما رئاسيا شرفيا، للدولي البولوني روبرت ليفاندوفسكي، تكريما له على ما حققه في مسيرته، رفقة بايرن ميونيخ الألماني، ومنتخب بلاده.

ويعتبر الوسام الذي تلقاه “ليفا”، ويسمى “ريستيتوتا”، الأعلى الذي يمنح للنجوم في كل المجالات، الذين شرفوا بلدهم، على الساحة الدولية.

ويبلغ ليفاندوفسكي من العمر 32 سنة، ويلعب مع بايرن ميونيخ منذ 2014، ويعتبر من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، إذ حاز على لقب الأفضل خلال السنة الماضية، فيما لعب 115 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وفاز ليفاندوفسكي بعدة ألقاب في مسيرته، من بينها الدوري البولوني في 2010، وكأس بولونيا في 2009 وكأس السوبر البولوني في السنة نفسها، ثم الدوري الألماني مرة مع دورتموند، وست مرات مع بايرن ميونيخ، ناهيك عن كأس ألمانيا أربع مرات وكأس السوبر الألماني خمس مرات وعصبة أبطال أوربا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة والسوبر الأوربي مرة واحدة، ناهيك عن ألقاب فردية أخرى كثيرة.