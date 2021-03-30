رونالدينيو في دوامة الإدمان

ذكرت صحيفة «إكسترا» البرازيلية، أن مقربين من النجم البرازيلي رونالدينيو غوتشو، قلقون على الوضعية النفسية للاعب السابق لبرشلونة، بسبب إكثاره من شرب الكحول ودخوله في حالة إدمان، بعد وفاة والدته أخيرا.

ونقلت الصحيفة تصريحا لأحد أصدقائه المقربين، قائلا، إنه يحضر بشكل يومي لحفلات كبيرة، ويشرب الخمر بإسراف إلى صباح اليوم الموالي، معبرا عن قلقه من وضعيته.

واعترت النجم البرازيلي، الذي اعتزل لعب كرة القدم أخيرا، أزمة نفسية بعد وفاة والدته، التي رافقته دائما في ملاعب الكرة، وكانت سنده الأول والأخير.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور رونالدينيو، إذ طالب محبوه في كل أرجاء العالم، أصدقاءه وزملاءه في المنتخب البرازيلي السابقين، والاتحاد البرازيلي، بالتدخل من أجل إنقاذ الأسطورة البرازيلية.