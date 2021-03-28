بنشيخة: “الله غالب”

مدرب الدفاع الجديدي قال إنه لا يستطيع الظهور في المدينة ويدفع ضريبة التشبيب

قال عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، في حوار خص به «الصباح»، إن فريقه في حاجة إلى ردة فعل قوية، جراء الصورة الباهتة التي ظهر بها في آخر مباراة ضمن الدورة التاسعة من البطولة الوطنية. وأوضح بنشيخة أنه يعرف جيدا الجمهور الجديدي، وما يطمح إليه، مضيفا أنه متحسر لأنه ليس لديه سلاح قوي لتلبية جميع الانتظارات، لكنه غير متخوف من المشروع، الذي تبناه رفقة المكتب المسير، مشيرا إلى أنه على الجميع تفهم ما جاء من أجله. وقال «أنا جئت بناء على مشروع، وليس لعب ثلاث مباريات، أو قضاء شهر أو شهرين بالجديدة. أمضيت عقدا لسنتين، وحين أجد نفسي عالة على الفريق سأغادر دون تردد». وأبدى بنشيخة تفاؤله بالنجاح في مهمته وإخراج الفريق من أزمة النتائج التي يعانيها، مشيرا إلى أنه يحاول استغلال فترة توقف البطولة، لتحسين أداء المجموعة، التي قال إنها تفتقد لاعبين متمرسين، عكس المجموعة التي فاز معها بكأس العرش في تجربته الأولى في الفريق في 2013. وتحدث بنشيخة عن علاقته بالمكتب المسير، قائلا إن أصعب شيء هو أن تعمل مع رئيس مثل أخيك، لكن كل واحد لديه صلاحياته. في ما يلي نص الحوار:

كيف تمر استعدادات الفريق للمباراة المقبلة؟

بعد آخر مباراة أمام مولودية وجدة (0-4)، والتي كانت صعبة علينا، خاطبنا اللاعبين، وتكلمنا معهم بصراحة. الحياة تستمر. فعلا أجرينا مباراة دون المستوى، ولا بد من ردة فعل قوية للفريق. الاستجابة لكل هذه المعطيات بدأت في التداريب التي نخوضها الآن، وأجرينا مباراة بين اللاعبين، ثم سنجري مباراة ودية ضد سريع وادي زم، وأكيد هناك تمارين مختلفة، وعمل كثير، يجب علينا القيام به، لمحو الصورة التي قدمناها في آخر مباراة، والظهور بمستوى جيد خلال المباراة المقبلة.

بعد الإقصاء من منافسات كأس العرش لا بد أنكم تحملتم ضغط الجماهير؟

أكيد، فأنا أعرف جيدا الجمهور الدكالي، وما ذا يريده من الفريق بالضبط، وحين جئت إلى الجديدة كنت أعرف ما يريده الجمهور، لذا فأنا متحسر على الإقصاء وعلى بعض المباريات، لأنه ليس لدي سلاح قوي، وأعرف خصوصا “دكالة شنو باغين”، ولكن المشروع الذي أتى به النادي أثر نوعا ما على الأداء العام، من خلال تشبيب الفريق، وتقريبا غادر نحو 80 في المائة من اللاعبين الذين كانوا أساسيين في الفريق قبل مجيئي، لكن نحن لا نخاف على المشروع الذي تبنيناه. هناك استمرارية في العمل، وضروري من وجود نكسات، إلا أننا نؤمن بالعمل الذي نقوم به، وما نريده من خلال هذا المشروع الذي وضعناه، ويجب على الجميع تفهم ما جئنا من أجله.

كيف تفسر تصريحك بعد الهزيمة أمام مولودية وجدة بأربعة أهداف لصفر؟

أولا، أنا “زعفان” على نفسي، لأني المسؤول الأول، كنا غائبين في هذه المباراة، وهذا هو الواقع، ولا يجب أن نكذب على الجمهور، “ما كناش في نهارنا”، كانت هناك تعليمات لم تطبق على الميدان، وإذا ما لم أغضب خلال هذه النكسة، متى يجب أن أغضب؟

هل شكلت لك الهزيمة أمام فريقك السابق صدمة إضافية؟

لا، الهزيمة قاسية ضد أي منافس، لا يهم إن كانت أمام فريق سبق لي أن دربته، أنا تحسرت كثيرا، لأن فريقي انهزم، وليس فقط لأنه انهزم أمام مولودية وجدة، الذي دربته.

هل تقللون من قيمة التركيبة البشرية الحالية؟

لا، ليس لدينا الآن أي خيار في ما يخص تشكيلة الفريق، لدينا 20 لاعبا، يجب العمل معهم. هناك لاعبون من مركز تكوين الفريق سيأخذون مكانتهم، لكن كل شيء في وقته، لكي لا “نقتل” أي لاعب، والأحسن قادم بحول الله، وبعد العسر دائما هناك يسر. بدأنا بإقحام بعض العناصر الشابة، وسنشتغل من أجل البحث عن النتائج الإيجابية، لإبقاء الفريق في المستوى الذي عهدناه.

هل لديكم ملاحظات على أداء الخط الأمامي؟

ليس لدينا مشكل في الهجوم، المهاجمون سجلوا 10 أهداف، والفريق يتوفر على رابع أحسن هجوم في الدوري، يعني ليس لدينا مشكل في الهجوم. الجميل أننا في كل مباراة نسجل، إلا في مباراة مولودية وجدة والوداد، لكن استطعنا الوصول إلى مرمى المنافس في أكثر من مناسبة. لدينا مشكل فقط في الثقة في النفس والسيطرة، أحيانا نحتاج لاعبين متمرسين. نحن نؤدي ضريبة تشبيب الفريق، لكن مع كل ذلك يجب الأخذ بيد هؤلاء اللاعبين، والمضي بهم نحو الأفضل.

ماذا ينقص الفريق الجديدي الآن في نظرك؟

الآن، ليس لدينا أي نقص في الفريق، سوى العمل بجدية، والبحث عن نتائج إيجابية، وأكيد أن العمل الآن متواصل، ويجب القول إنه من الصعب تشبيب الفريق، والفوز بالبطولة في وقت واحد، وهذا واقع آخر، لكن أنا “حشمان”، ولا أرغب في إظهار وجهي في المدينة.

هل توقف الدوري يخدم مصلحة الفريق حاليا؟

هناك عمل متواصل مع المجموعة، ونخوض تداريب مكثفة، وليست هناك أي مشاكل، يجب الاعتراف بأننا خضنا خمس مباريات أولى كارثية، ولكن هناك أمل، حيث نطمح إلى كسب المباراة المقبلة، لكي نغير مسار الفريق، وسنبحث عن نقاط إضافية، والعودة بالفريق إلى سكته الصحيحة.

كيف تنظرون إلى مستقبل الفريق؟

بالنسبة إلينا في الفريق الجديدي، لا ننظر إلى المستقبل، كيف يكون، ولكن ننظر إلى وضعية الفريق كيف هي الآن، والهدف هو البحث عن 10 نقاط في كل خمس مباريات، لكن مع كل ذلك، مازلنا نوعا ما متأخرين، لهذا سنعمل على كسب أكثر عدد من النقط.

ما هي المتغيرات التي وقفتم عليها منذ 2013؟

في الحقيقة كل شيء تغير، حتى تفكير اللاعبين، لما كنت مشرفا على الفريق في 2013 كان الفريق يضم لاعبين متمرسين بمعنى الكلمة، يطبقون كل شيء بمجرد إشارة واحدة، ولكن اليوم هناك شباب مازال الوقت ينتظرهم، وسنبذل قصارى الجهد كي يكونوا هم أيضا لاعبين متمرسين، حتى يتمكنوا من إعطاء الإضافة القوية للفريق هذا الموسم وفي المواسم المقبلة.

أكيد أن المكتب المسير تحمل الضغط…

من حق الجميع أن يتكلم عن وضعية الفريق الحالية، لكن نحن أخذنا المسؤولية على عاتقنا، ما يمكن قوله عن المكتب المسير هو أن العائق الوحيد هو أنك تشتغل مع رئيس مثل أخيك، لكن هذا لا يمنع من القول إن كل واحد منا لديه صلاحياته، ودكالة كلها تعرف جيدا وضعية الفريق، وتعرف أين يمكن أن يصل إليه، لكن “الله غالب”.

هل يمكن القول إن بقاء المدرب مرهون بالنتيجة؟

بالعكس، المدرب ليس مرهونا بالنتيجة، بل فقط بأداء اللاعبين، لا يمكن أن يكون اللاعب دون المستوى، ويؤدي المدرب الضريبة، أنا لدي 50 سنة في الميدان، وأعرف كل شيء. جئت بناء على مشروع، وليس لعب ثلاث مباريات، أو قضاء شهر أو شهرين بالجديدة، أمضيت عقدا لسنتين، حين أجد نفسي عالة على الفريق سأغادر دون تردد، “أنا حر، أنا لا أحب أن أموت وأنا أتخبط، بل أموت واقفا. إحساسي كله إيجابي”. هناك مجموعة من الأمور تقع في كرة القدم، الكل يعرف اللعبة، والكل يكتب ويحكي عنها، وعن اللاعبين، هناك من يكتب عن لاعب ابن منطقته أو دربه، أنا أعرف كل شيء. لأني مثلكم “جزائري خوكم، ماشي جاي من الجابون”.

هل تريد بقولك إيصال رسالة ما إلى الجمهور ؟

لا، رسالتي هي أنني الآن في وضعية، يجب على الجمهور والناس عامة، تفهمها والإحساس بها، لهذا لا يجب أن يكون الجمهور والمحبون قاسين على الفريق، وعلي شخصيا.

أجرى الحوار: أحمد سكاب (الجديدة)

في سطور:

الاسم الكامل: عبد الحق بنشيخة

ازداد في 1963 ببرج بوعريريج

التحق بالدفاع الجديدي في 2013 وفاز معه بلقب كأس العرش

درب الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني ومولودية وجدة

درب المنتخب الجزائري وأندية جزائرية عديدة

درب أندية خليجية وفاز بعدة ألقاب