“زوجتك نفسي” يجمع الناصيري وأسيف 

قال إنه يختلف عن “العوني” وفريق العمل اعتمد على تقنيات سينمائية

قال الممثل والمخرج سعيد الناصيري، إنه سيعود إلى جمهوره في رمضان، من خلال “سيتكوم” جديد يحمل عنوان “زوجتك نفسي”، مازالت تصور مشاهده، استعدادا لدخول مرحلة التوضيب.

وأوضح الناصيري في حديثه مع “الصباح” أن “السيتكوم” سيجمعه مرة أخرى، بالممثلة سيهام أسيف، إذ سبق أن اشتغلا معا من خلال عمل تلفزيوني كوميدي يحمل عنوان “العوني”، حظي بنسب مشاهدة مهمة عند عرضه.

وكشف الناصيري بعض تفاصيل العمل، مشيرا إلى أن الممثل طارق البخاري يشرف على إخراجه، وأن فريق العمل يضم مجموعة من الشباب لديهم إمكانيات مهمة يجب استغلالها لتقديم عمل في المستوى.

وأوضح المتحدث ذاته أن “زوجتك نفسي”، سيكون مختلفا عن الأعمال السابقة، سيما أن فريق العمل، اختار الاعتماد على تقنيات سينمائية في التصوير والإضاءة وغيرهما، وهو ما سيجعل العمل، على حد تعبيره مميزا.

وتابع الناصيري حديثه بالقول إن “السيتكوم” الجديد، سيركز على كوميديا المواقف “سنركز على كوميديا المواقف، وليس فقط على الكلمات والجمل الفكاهية، إلى جانب الاعتماد على تقنيات غالبا ما تستعمل في الأعمال السينمائية، وكل هذا من أجل تقديم عمل متكامل، يأمل فريق العمل أن يكون في مستوى الانتظارات”، على حد تعبيره.

وعن تعاونه مع أسيف مرة أخرى، قال الناصيري، إنهما سيجتمعان من جديد، من أجل تقديم عمل تلفزيوني يختلف تماما عما قدماه سابقا، مشيرا إلى أن “العمل الجديد يدور حول العلاقات الزوجية، وبعض المواقف التي يمكن أن يصادفها أي زوجين، وكيف يمكن معالجة مواضيع تهم العلاقة الزوجية، وكل ذلك، في إطار كوميدي، وعلى العموم سيكون مختلفا عن “العوني” والذي حقق نجاحا كبيرا”.

يشار إلى أن الناصيري، أطل على جمهوره قبل سنتين، من خلال “سيتكوم” يحمل عنوان “البوي”، وهو العمل الذي عرف مشاركة الممثلة فاطمة خير. وحظي العمل التلفزيوني بنسب مشاهدة مهمة، وفي الوقت ذاته وجهت لفريق العمل بعض الانتقادات، إذ اعتبر البعض أن الناصيري يكرر نفسه مرة أخرى.

وتدور أحداث “السيتكوم” حول قصة شخص عاش ظروفا صعبة، ويضطر إلى العمل خادما في بيت امرأة، أم لطفلين، لتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.

إيمان رضيف