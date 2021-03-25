يونس يتجاوز “البلوكاج”

أعلن المغني يونس، تجاوزه “البلوكاج” الفني الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودته إلى إحياء الحفلات الفنية، بعد توقف اضطراري، دام أكثر من سنة.

وقال يونس إنه يستعد لإحياء حفل فني، 8 أبريل المقبل بدبي، وذلك في إطار افتتاح “غوريلا جيم”، إذ كتب تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “ناس دبي كونوا في الموعد يوم ‏8 أبريل ‏لأكبر حفل رياضي شبابي، ‏حفل افتتاح غوريلا جيم”.

وفي سياق متصل، تعد أغنية “كرافان”، آخر عمل طرحه يونس، على قناته الخاصة على “يوتوب”، وهي الأغنية التي صورها على طريقة فيديو كليب.

وتعامل يونس من خلال الأغنية مع “الديجي صول أ” ومع بدر الحساني الذي تكلف بإخراج الفيديو كليب، علما أن الأغنية من كلماته وألحانه.

وأصدر يونس أغاني حققت نسب مشاهدة كبيرة، منها “ألو بابا” وهي الأغنية التي تمكنت من حصد مشاهدات عالية. كما اشتهر الشاب يونس، لدى الجمهور المغربي بشكل كبير، من خلال أغنية “مول الشاطو” التي طرحها 2017، ولاقت نجاحا كبيرا.

وشارك المغني المغربي في العديد من المهرجانات بالمغرب وخارجه، منها مهرجان موازين إيقاعات العالم، إذ اعتلى منصة سلا الخاصة بالأغنية المغربية، وقدم مجموعة من الأغاني الخاصة به، منها أغنية “يا بلادي”، التي طرحها في بداياته الفنية، وأخرى من التراث، والشيء ذاته عندما اعتلى منصة مهرجان وجدة للراي.

إيمان رضيف



