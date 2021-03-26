“مرضى” في حرب تكسير العظام بالصحة

ذوو مصالح يستغلون مواقع لنشر فيديوهات مصابين لتصفية حسابات مع مسؤولي مستشفيات

لإسقاط طبيب، أو إبعاد مدير مستشفى، أو تصفية حساب قديم مع مندوب للصحة، يكفي أن تتسلح بكاميرا وميكروفون وموقع إخباري، وتترصد مرضى ومواطنين أمام المراكز الاستشفائية، وتحرضهم على ترديد كلام واتهامات وذكر أسماء مسؤولين، ثم تنشر الفيديو على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي…وانتهى الأمر.

فمنذ مساء أول أمس (الاثنين)، غرق تطبيق التواصل الفوري (واتساب)، وموقعا “يوتيوب” و”فيسبوك”، بمقاطع فيديو تتحدث عن رفض استقبال مريض قادم من بني ملال من قبل مصلحة المستعجلات، التابعة لمستشفى ابن رشد بالبيضاء، وتحدثت مرافقة مريض عن معاناتها أمام المصلحة، وهو أمر يمكن أن يحدث في جميع المستعجلات في المغرب، بسبب سوء التنظيم أحيانا، وقلة الأطر والأسرة.

وتعاطف عدد من المواطنين مع الزوجة التي تجلس إلى جانب زوجها المقعد في سيارة إسعاف، بينما تحدثت قريبتها عن معاناتهما، منذ خروجهما من بني ملال وصولا إلى البيضاء، كما تحدثت عن رفض مسؤول استقبال المريض، دون أن تذكر اسم أي أحد.

لكن، بشكل غير مفهوم، طلعت التعليقات التي رافقت الفيديو، متحدثة عن مولاي هشام عفيف، المدير العام للمركز الاستشفائي ابن رشد الذي قال أحدهم في تعليق إنه ربط الاتصال به هاتفيا، وقال له بالحرف “إن الحالة لم تعرض على المستشفى”.

ومباشرة بعد تداول هذا التصريح (الذي لم يتبين أحد صحته)، انطلقت حملة تشهير ضد المدير العام للمركز الاستشفائي ابن رشد الذي يضم أربعة مستشفيات كبيرة على الأقل، وعددا بلا حصر من المصالح والأقسام، بل إن بعضهم طالب باستقالته فورا، وطالب آخرون باستقالة الوزير والحكومة.

وفجأة، تحول خبر تعفن مريض أمام مستعجلات ابن رشد إلى “مونشيط” كبير في بعض المواقع الإخبارية، دون أن يبحث أحد عن اسم مرافقة المريض، أو هاتفها، إذ اختفت مباشرة بعد تسجيل الفيديو، ومازالت إدارة المستشفى تبحث عن أي خيط يوصل إليها، حتى يجري التكفل بالمصاب القادم من بني ملال.

وفي اتصال لـ”الصباح” بإدارة المستشفى ومصلحة المستعجلات، قال مسؤولون إنهم فوجئوا بالفيديو منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولوا البحث عن اسم المريض ومرافقته، دون جدوى، وكل ما يعرفون أنه قادم من بني ملال.

وقال مسؤول بالمصلحة “إنه لم يحدث أن رفضنا مريضا مهما كانت ظروفه، ورغم معرفتنا أن بعض الأطباء في مدن أخرى يوجهون المرضى إلى ابن رشد، أن تخصصات طبية موجودة في المدن نفسها”.

وأكد أن الأطباء بمختلف فئاتهم والممرضين والتقنيين مجندين على مدار اليوم، في استقبال المرضى وتقديم العلاجات لهم حسب الإمكانيات المتوفرة، “لكن من المحزن فعلا أن يتم نشر إشاعات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، من قبيل طرد مرضى”.

وأوضح المسؤول أن المهنيين “يؤدون عملهم في الأقسام الساخنة، مثل المستعجلات بتضحية وتفان كبير على حساب أعصابهم وصحتهم، لكن يحز في النفس أن تسمع مثل هذه الأخبار الملفقة والفيديوهات المحبطة، التي وراءها حسابات معينة ضد أشخاص بكل تأكيد، ولن تخدم المنظومة الصحية في شيء”.

يوسف الساكت