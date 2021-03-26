تعيينات ملكية في الصفوف الأمامية

إعادة انتشار طلائع مواجهة الفساد شملت محكمة النقض والنيابة العامة ومجلسي الحسابات والمنافسة

أجرى الملك، أول أمس (الاثنين)، تعيينات أعادت الانتشار داخل مواقع طلائع الحرب على الفساد شملت رئاسة محكمة النقض والرئاسة المنتدبة والعضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ورئاسة المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة.

واستقبل الملك، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة أصبح رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عين جلالته الحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة أصبح رئيسا للنيابة العامة، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.

ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل الملك بإعادة تعيينهما عضوين بالمجلس، ومحمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم أعضاء جددا.

وبخصوص المجلس الأعلى للحسابات، استقبل الملك زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول، وزودها جلالته بتوجيهاته قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وأورد بلاغ للديوان الملكي، أن جلالته استقبل أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، في أعقاب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى علم للملك في 23 و28 يوليوز الماضي.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وخلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس. وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة على رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها هيأة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

وشدد البلاغ المذكور على أن اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، وأن هذه المقاربة تندرج في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها.

ي . قُ