“كوباك”… نموذج مشرف

فلاحون يبصمون على تجربة نجاح في إنتاج الحوامض والحليب ومنتجاته

ربما لم يكن مؤسسو تعاونية كوباك، نهاية ثمانينات القرن الماضي، يعتقدون أنهم سيصلون يوما ما إلى هذا النجاح المبهر، الذي حققته اليوم، إذ أصبحت إحدى أهم المزودين للسوق الوطنية، بمنتوجات غذائية أساسية، كما أنها مصدر أساسي تعول عليه دول أوربية عديدة، وبصمت هذه التعاونية على تجربة ناجحة، ومثال يحتذى به.

وتأسست “كوباك”، بمبادرة من توفيق الحاج أحمد، ومولاي محمد الولتيتي، اللذين أطلقا واحدة من أهم التعاونيات في المجال الفلاحي بالمغرب، إذ ضمت في بدايتها 21 فلاحا، واستطاعت في ما بعد الفوز بثقة بلد بأكمله.

ومنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى اليوم، باتت التعاونية تضم حوالي 14 ألف عضو، إلى جانب 112 فلاحا مستقلا تابعين كذلك لـ “كوباك”، وبدأت القصة بتصدير المنتجات الغذائية في اتجاه الدول الأوربية، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء تعاونية فلاحية.

وآمن المؤسسون بمنطقة تارودانت، وبمؤهلاتها التنافسية، إذ تتمتع بمناخ يمنح للمنطقة امتيازات عندما يتعلق الأمر ببيع الحوامض بالمغرب. وبعد ذلك تمكنت التعاونية بالفوز بحصص مهمة على مستوى أسواق بيع الحوامض، وأثارت الحدث بتدشينها شركتها الأولى لإنتاج الحليب في 1993.

واعتمدت “كوباك” التنويع الإستراتيجي باعتباره خيارا أساسيا من أجل تطوير التعاونية. وتمكنت شركة الحليب في 1993 من إنتاج 6000 لتر من الحليب يوميا، إذ يتم تجميعه ومعالجته قبل بيعه بالمنطقة على شكل أكياس لبن مبستر، أو زبادي في علب صغيرة والذي حمل الاسم الذي نعرفه اليوم، بجودة.

وأصبحت “كوباك” توفر 5800 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 000 50 فرصة عمل غير مباشرة، كما أنها تتوفر في قطاع الحوامض على أكثر من 700 6 هكتار، وتنتج أكثر من 000 120 طن سنويا.

وأما بالنسبة إلى الماشية، فتتوفر “كوباك” على89000 رأس من الأبقار، بما في ذلك 000 60 بقرة حلوب، تنتج 280 ألف لتر من الحليب سنويا. وتعد “كوباك” أول تعاونية فلاحية بالمغرب، وثاني أكبر منتج للألبان في السوق الوطني، والخامس في الصناعة الغذائية، فيما تحتل الرتبة 40 إحدى أكبر الشركات في المغرب، وتوجد التعاونية بقوة على المستوى الوطني بفضل 46 ألف نقطة للبيع و 15 وكالة تجارية.

وأدت “كوباك” أدوارها الاجتماعية والتحسيسية، إذ أعطت درسا في مرحلة الحجر الصحي، وبداية اجتياح الفيروس للمملكة، إذ في سياق برنامجها التحسيسي بالطرق الفضلى في التعامل مع فيروس كورونا، خصصت “كوباك”، واجهة أزيد من 100 مليون من منتوجاتها، من أجل نشر مجموعة من الرسائل التحسيسية، الخاصة بالطرق الفضلى للتعامل مع فيروس كوفيد-19.

وانتقت “كوباك” رسائلها بعناية شديدة، وباستشارة مع اختصاصيين، تهم جوانب النظافة وطريقة استعمال الكمامات، وكذا الإجراءات الاحترازية التي يجب على كل مواطن اتباعها من أجل حماية نفسه، ومحيطه المهني والعائلي من انتشار العدوى.

عصام الناصيري