مصرع زوجين في حادثة بأزرو

لقي زوجان مصرعهما، أخيرا، في حادثة سير خطيرة، شهدتها الطريق الوطنية الرابطة بين أزرو ومريرت.

وحسب مصادر مطلعة، فقد وقع الحادث بمقطع طرقي قريب من منطقة أداروش، عندما فقد السائق السيطرة على سيارته بأحد المنعرجات قبل أن تنقلب أسفل منحدر وتصطدم بجذع شجرة، ما تسبب في مقتل السائق وزوجته في المكان.

وفور علمها بالحادث، انتقلت فرقة تابعة للدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى مسرح الواقعة، وتم نقل جثتي الضحيتين نحو مستودع حفظ الأموات بمستشفى 20 غشت بآزرو ، في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق في ظروف و ملابسات الحادث. تجدر الإشارة، إلى أن المقطع الطرقي نفسه المعروف لدى سكان المنطقة ب»منعرج الموت» عرف مطلع مارس الجاري، وقوع حادثة سير مماثلة أودت بحياة أربعة شباب من مشجعي الفريق يتحدرون كلهم من حي برج مولاي عمر بمكناس، أثناء انتقالهم إلى قصبة تادلة، حيث واجه «الكوديم» فريقها المحلي لكرة القدم خلال الدورة 11 من بطولة القسم الوطني هواة.

حميد بن التهامي (مكناس)