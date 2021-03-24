سعوف تعود بـ “وقفات فمنامي”

تستعد الفنانة يسرى سعوف لطرح عملها الغنائي الجديد بعنوان “وقفات فمنامي”.

وأوضحت يسرى سعوف بشأن عملها “وقفات فمنامي”، الذي تولى إخراج فيديو كليبه محمد هلو، أن طرحه يأتي تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، حسب ما كتبت على حسابها على “إنستغرام”.

وكانت من بين الأغاني، التي أطلقتها الفنانة يسرا سعوف أغنية “ما حبك”، وهي من الأعمال التي أنجزت فيديو كليب لها، وتعتبر ثمرة تعاون فني بينها وبين كاتب الكلمات كاظم السعدي والملحن النوح، بينما تولى توزيعها الموسيقي مهند خضر.

أما في ما يخص فيديو كليب أغنية “ما حبك” فقد عملت فيه يسرا سعوف تحت إدارة المخرج جيا امليانو، الذي اختار ديكورا مميزا للعمل.

وتعتبر سعوف من المواهب الغنائية، التي اختارت الانطلاق فنيا عن طريق مشاركتها في برنامج “آراب أيدول”، لتتمكن بعد ذلك من كسب ثقة شريحة من الجمهور في أقطار متعددة من الوطن العربي، والتي اختارت أن تطلق عليها لقب “برنسيسة”.

وكانت الفنانة يسرا سعوف تتابع دراستها الجامعية في سنتها الثانية قبل مشاركتها في برنامج “آراب أيدول”، الذي استطاعت بعده أن تضع أولى خطواتها في المجال الفني وتطلق أعمالا منفردة لقيت إعجاب جمهورها.

أمينة كندي



