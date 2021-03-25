حرب جديدة على “أسترازينيكا”

بعد العديد من المحاولات لتبخيس فعالية “أسترازينيكا” وضرب سمعته في السوق العالمية، أظهرت أوربا السبب الحقيقي وراء هجومها المتكرر على اللقاح البريطاني السويدي، بعد أن هددت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوربية، بوقف تصديره، بموجب قانونها الخاص بالطوارئ، قبل أن تتلقى مجموع بلدان الاتحاد الأوربي شحناتها كاملة منه، وتلقيح سكانها أولا.

وقالت في تصريح، نقلته عنها وكالات الأنباء العالمية، السبت الماضي، إنها توجه رسالة إلى مختبرات “أسترازينيكا”، مفادها “نفذوا عقدكم مع أوربا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى”، مضيفة أن جميع الاختيارات ستكون متاحة على طاولة الاتحاد، خلال اجتماع قادته لتقييم وضع تسلم جرعات اللقاح الأسبوع الجاري.

واتهمت وزيرة دفاع ألمانيا السابقة، بريطانيا، البلد المصنع، بفرض منع فعلي على التصدير، قبل ضمان نجاح حملتها للتلقيح، خاصة أن مصانع شركة “أسترازينيكا” لم تسلم سوى ثلاثين بالمائة من تسعين مليون جرعة لقاح وعدت بها في الربع الأول من العام الجاري، مما تسبب في تأخر في عمليات تسليم اللقاحات إلى باقي البلدان الأوربية، التي تعرف موجة ثالثة من الوباء، وارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، في ظل توقف اضطراري لحملات تلقيح مواطنيها، بسبب الخصاص المسجل في الجرعات.

من جهتها، اعتبرت مصادر طبية، في اتصال مع “الصباح”، أن الحرب التي تخوضها بعض البلدان على لقاح “أسترازينيكا”، راجعة إلى ثمنه المعقول وقوة إنتاجه التي تصل إلى 3 ملايير جرعة في السنة، وتمكنه من الولوج إلى العديد من البلدان عبر العالم، خلافا للقاحي “فايزر” أو “موديرنا” مثلا، غير المتاحين للجميع. وقالت المصادر نفسها إن حملات التعليق والتشكيك في سلامة اللقاح الغرض منها “عرقلة وصول اللقاح إلى الجميع والحؤول دون نجاحه، خاصة أن الشركة المصنعة تمكنت من احتلال موقع مميز لها على مستوى البورصات العالمية، رغم أنها تخلت عن أرباحها من تسويق لقاحها”.

نورا الفواري