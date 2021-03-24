انقلاب أبيض بجامعة الكرة

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن جامعة كرة القدم والعصب التابعة لها تعيش حالة مخاض وترقب لتغييرات واسعة في المناصب والمهام.

وحسب المعطيات نفسها، فإن أهم تغيير سيطرأ على الجامعة سيشمل العصبة الاحترافية، من خلال انتخاب حمزة حجوي، خلفا لسعيد الناصري، موضحة أن رئيس الفتح مستعد للتضحية بمنصبه بالنادي، تطبيقا لقرار منع ازدواجية المهام، فيما يتمسك الناصري برئاسة الوداد.

وأوضحت المصادر نفسها أن منع ازدواجية المهام صار إلزاميا، بعدما صادق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بطلب من الجامعة في إطار محاولة ملاءمة نظامها الأساسي مع قوانين الجهاز الدولي.

وينتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التطبيق بعد المصادقة عليه في الجمع العام الاستثنائي المقبل، والذي تأخر لهذه الغاية.

وتابعت المصادر أن أعضاء آخرين بالجامعة والعصبة الاحترافية والعصبة النسوية وعصبة الهواة، بدؤوا في التفكير في التنحي عن مناصبهم، تطبيقا للقانون الجديد، وينتظر أن يتركوا مناصبهم لكفاءات مستقلة.

وسبق لفوزي لقجع أن ارتقب المصادقة على هذا القانون، عندما تنحى عن رئاسة نهضة بركان قبل موسمين، تاركا منصبه لحكيم بنعبد الله.

وينتظر في المقابل، أن تكون وجهة عدد من الأعضاء نحو رئاسة أو عضوية لجان بالكنفدرالية الإفريقية، إذ يتوقع أن يتعزز الحضور المغربي فيها بشكل كبير.

ومن المفترض تعيين حمزة حجوي وهشام أيت منة وعبد السلام بلقشور وجمال السنوسي وسعيد الناصري، في عدد من هذه اللجان.

وسيحتفظ فوزي لقجع بمنصبه في لجنتي الكتابة والحكامة، بموازاة عضويته في الاتحاد الدولي “فيفا”.

وضمن فوزي لقجع ولاية ثالثة على رأس جامعة كرة القدم، باعتبار أن قانون التربية البدنية والرياضة يمنحه الحق في ذلك، بما أنه أصبح عضوا في اتحاد دولي.

عبد الإله المتقي