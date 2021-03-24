الأنصاري رئيسا لجمعية هيآت المحامين

المرأة المحامية غائبة مرة أخرى عن مراكز المسؤولية وهيأة البيضاء بدون ممثل

أفضت الانتخابات التي أجريت أول أمس (السبت)، بفاس لانتخاب رئيس جمعية هيآت المحامين، إلى تفوق عبد الواحد الأنصاري النقيب السابق لهيأة المحامين بمكناس والبرلماني عن حزب الاستقلال، على منافسه في الدور الثاني محمد كمال مهدي النقيب السابق لهيأة المحامين بتطوان بـ 130 صوتا مقابل 115 صوتا.

ولم تتمكن فاطمة الرياحي من هيأة مراكش، وفطومة توفيق من هيأة مكناس، ورجاء جرهوم حيسون من هيأة سطات، وأسماء مالكي من هيأة وجدة، وفاطمة الصابري من هيأة بني ملال، من الظفر برئاسة إحدى اللجن الوظيفية للمكتب أو النيابة فيها، التي تنافسن عليها إلى جانب زملائهن المحامين، ليكون المكتب الحالي للجمعية الذي انبثق عن انتخابات أول أمس ذكوريا مائة بالمائة، ويطرح السؤال المؤرق لماذا يتم تغييب المرأة المحامية عن مراكز القرار والمسؤولية؟

وغابت إلى جانب المرأة المحامية هيأة المحامين بالبيضاء التي لم تظفر هي الأخرى بأي مسؤولية داخل مكتب الجمعية, رغم أنها تعد أكبر هيأة في المغرب، إذ تمثل ما يقارب ثلث محامي المغرب.

المكتب الجديد الذي انبثق عن انتخابات أول أمس (السبت)، أمام تحد مهم من أجل إخراج قانون المهنة إلى الوجود، بعد أن ظل حبيس النقاشات بين الجمعية ومديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، قبل أن يدخل على الخط وزير العدل الذي أتى بتعديلات جديدة، يرى بعض المحامين أن لها انعكاسات سلبية على استقلالية المهنة، خاصة في حال التشبث بما تم التنصيص عنه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في شأن مهنة المحاماة في الشق المتعلق بالمجلس لوطني للمحاماة ووجود النيابة العامة في مجالس الهيآت.

وأسندت مهمة النيابة عن الرئيس إلى كل من عبد الرحيم عبابو النقيب السابق عن هيأة فاس، ومولاي سليمان العمراني، النقيب عن هيأة مراكش ومهمة الكاتب العام إلى النقيب عمر السعيد، من هيأة خريبكة، ونائبه هو النقيب مصطفى سندال، من هيأة القنيطرة.

أما مهمة أمين المال فأسندت إلى النقيب عزيز زاروني، عن هيأة سطات، ونائبه عبد الإله لعلو، من هيأة الرباط، أما المكلف بالشؤون الاجتماعية، فهو لحسن جدي، من هيأة أكادير، ونائبه عمر محمود بنجلون، من هيأة الرباط.

وأسندت مهمة المكلف بالشؤون الثقافية إلى الجيلالي فجار، من هيأة الجديدة، ونائبه هو خالد الإدريسي، من هيأة الرباط، وتولى مهمة المكلف بشؤون التمرين، يوسف وهابي، من هيأة الجديدة، ونائبه المصطفى بنشريف، من هيأة وجدة.

وينضاف إلى الأعضاء المنتخبين في تشكيلة مكتب الجمعية الرئيس السابق للجمعية عمر ودرا، و17 نقيبا ممارسا في الهيآت المهنية.

كريمة مصلي