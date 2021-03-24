كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

باركت أندية عالمية، عيد ميلاد الرجاء 72، أول أمس (السبت)، على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مارسيليا الفرنسي وكروزيرو البرازيلي وقاديش وريال بيتيس الإسبانيان.

واحتفل أنصار الفريق الأخضر، بالمناسبة على مواقع التواصل، إثر منع الاحتفالات في الشوارع، بسبب التدابير المعمول بها وطنيا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

الوداد الرياضي

عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، لقيادة مباراة الوداد الرياضي ضد بيترو أتليتيكو الأنغولي، خلال الجولة السادسة والأخيرة عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويساعد الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، في قيادة المباراة، مواطنه أوليفر كابين سفاري والأوغندي ديك أوكيلو.

أولمبيك آسفي

حقق أمل أولمبيك آسفي فوزا عريضا، بخمسة أهداف لواحد، على أمل نهضة الزمامرة، في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (السبت)، في إطار الدورة 11 من البطولة الوطنية لهذه الفئة.

وأحرز أهداف آسفي ياسين بلفاضلة (ثلاثة أهداف)، ويوسف مشط وأمين سبيل، وسجل الهدف الوحيد للفريق الدكالي لاعبه عماد الرياحي.

سريع وادي زم

انهزم سريع وادي زم، أول أمس (السبت)، أمام الجيش الملكي، بثلاثة أهداف لواحد، في مباراته الإعدادية التي أقيمت بالرباط، استعدادا لمواجهة حسنية أكادير، في 4 أبريل المقبل، لحساب الدورة 10 من البطولة.

وسجل البديل بلال الميكري هدف السريع الوحيد، إذ يسعى لاسترجاع لياقته البدنية، والاستفادة من المرحلة الحالية، قبل المواجهة الرسمية أمام حسنية أكادير، علما أنه غاب منذ إصابته أمام نهضة بركان.