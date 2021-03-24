الدشيرة وسطاد في الصدارة

انتقادات للتحكيم في مباراة سلا وبني ملال وتعادل سابع مخيب للكوكب أمام تواركة

اعتلى أولمبيك الدشيرة الصدارة، بـ 27 نقطة، بعد فوزه على وداد تمارة بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة مثيرة، أول أمس (السبت)، محققا بذلك فوزه الثامن هذا الموسم.

بدوره، رفع سطاد المغربي رصيده إلى 27 نقطة، في الصدارة، بعد فوزه على مضيفه الراسينغ البيضاوي، بهدف لصفر.

وتعتبر هذه الهزيمة، الخامسة لـ “الراك” في بطولة هذا الموسم، إذ بقي سابعا بـ 20 نقطة.

من جهته، هنأ عبد الله بختي، مساعد مدرب الجمعية السلاوية، لاعبيه، بفوزهم على رجاء بني ملال بميدانه برسم الدورة 15 من بطولة القسم الثاني، بهدفين لواحد، أول أمس (السبت).

وخاض لاعبو جمعية سلا، الذين استقبلت شباكهم الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقائق الأولى، عن طريق عبد الغفور مهري، المباراة بقتالية، ولم يستسلموا للهزيمة، وظلوا يتلقون تعليمات مدربهم موسى نداو، إلى أن تحقق لهم الفوز الذي غاب عن فريقهم منذ ست دورات.

وتأسف مصطفى العسري، مدرب رجاء بني ملال، لهزيمة فريقه بميدانه، وهي الهزيمة الثانية على التوالي له منذ أن التحق بالفريق منذ دورتين. وانتقد العسري حكم مباراة الوسط الذي احتسب الهدف الأول ضد فريقه، مبرزا أن اللاعب المسجل كان متسللا، مع عدم احتساب ضربة جزاء لرجاء بني ملال في الجولة الثانية.

ووعد العسري بتغييرات مهمة في فريقه في المباريات المقبلة، وتصحيح عدد من الأخطاء، التي حرمت الفريق من تحقيق الانتصار أمام فريق الجمعية السلاوية.

وفي باقي المباريات، تعادل الكوكب المراكشي، الجمعة الماضي، بملعبه أمام اتحاد تواركة، بهدفين لمثلهما، ليبقى في الرتبة 14 برصيد 13 نقطة، علما أنه التعادل السابع للفريق في بطولة الموسم الجاري.

سعيد فالق (بني ملال)