10 سنوات لأبكم متهم بقتل فلاح

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم (أبكم) والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد تكييف المتابعة من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضين إلى الموت دون نیة إحداثه.

واقتنعت هيأة الحكم بعد الاستماع إلى المتهم ومرافعة محاميه، بأنه لم ينو تصفية الهالك، وتداولت في شأن تمتيعه بظروف التخفيف ومتعته بأقصاها، نظرا لأنه عديم السوابق الجنائية من جهة ولظروف الاجتماعية والصحية من جهة ثانية.

واستمعت المحكمة للمتهم في إطار المحاكمة عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا واستعانت بمتخصص في إشارات الصم والبكم، رغم أنه وجد صعوبة في التواصل مع المتهم.

وفي تفاصيل القضية يستفاد من محضر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي، أنها خلال شهر فبراير من السنة الماضية، توصلت بخبر تعرض فلاح بضيعته الواقعة بدوار أولاد ناصر التابع ترابيا للجماعة القروية للعطاطرة بإقليم سيدي بنور، لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض. وانتقلت فرقة دركية إلى الدوار مسرح الجريمة، وبعد فحص الجثة، التي كانت عليها جروح غائرة بالرأس والصدر، عملت على نقلها إلى المستشفى الإقليمي، وتحركت بحثا عن المتهم الذي اختفى عن الأنظار قبل إيقافه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

واستمعت الضابطة القضائية للمتهم، بمساعدة متخصص في لغة البكم والصم، فصرح أنه قضى اليوم يعمل في ضيعة الهالك الذي امتنع في مساء اليوم عن أداء أجرته (100 درهم)، فتنازع معه ووجه له ضربة بسكين، كانت بحوزته، إلى صدره.

أ . ذ (الجديدة)