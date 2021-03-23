رؤساء جماعات في المزاد العلني

ثمن “البيع والشراء” في بعض الدوائر يتجاوز سقف 50 مليونا

وضع رؤساء جماعات في العديد من الدوائر الانتخابية التشريعية أنفسهم في “المزاد العلني”، بحثا عمن يدفع أكثر، من قبل وكلاء اللوائح الانتخابية الأثرياء وأصحاب المال والجاه الذين حجزوا مبكرا التزكية.

ولم يعد الانتماء الحزبي معيارا في الترشح، بل اختلطت الأوراق، وارتفع منسوب “الحريك” من حزب لآخر، والمضحك أن أحزابا كانت في زمن انتخابي مضى لا ترشح سوى أبناء الدار، فتحت اليوم أبوابها مشرعة، لمن هب ودب، والمتابعين قضائيا، ولصوص المال العام، والمتاجرين في “الممنوعات”.

وتحولت “فيلا” حزبي شهير بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى ملتقى لإبرام الصفقات الانتخابية، من خلال شراء ذمم بعض رؤساء المجالس، بهدف نيل دعمهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، ودعم المستشارين الجماعيين الذين يتحكمون فيهم، عن طريق “الشيكات”، أو الامتيازات.

ووصل سعر شراء دعم رئيس جماعة، كما جرت كواليسه في الفيلا المعلومة، إلى 50 مليونا، فضلا عن تغطية مصاريف اللوجستيك، وكراء السيارات والتغذية، وأداء أجور “عمال الانتخابات المؤقتين”، رغم أن أحد الرؤساء طالب بالحصول على 70 مليونا دفعة واحدة، وهو ما أغضب المترشح “مول الشكارة”، وكاد الاجتماع أن ينفض دون تحقيق نتائجه المرجوة.

وبدأ الحديث هذه الأيام عن “المال الانتخابي”، وسماسرة بيع وشراء التزكيات، والترتيب لشراء الأصوات الانتخابية، والبداية من “كبار الناخبين”، ليستمر مرض بيع الذمم والمواقف والأصوات، لمن لا يستحقونها، ولمن ليسوا أهلا للترشح والفوز، لأنهم لو كانوا أهلا لذلك، لما استخدموا “المال الانتخابي”، واعتمدوا على سجلهم التاريخي وانجازاتهم ومواقفهم الاجتماعية والوطنية، التي تدعم فوزهم بدون أموال وعطايا وهبات.

ويرى أكثر من مهتم بالشؤون الانتخابية ببلادنا، أن عدم معرفة المواطنين بأهمية الانتخابات وأثرها في إفراز الكفاءات النيابية، يترك الساحة فارغة أمام من يدفع أكثر، ما يقطع الطريق أمام أصحاب المواقف المشرفة والنزيهة، القادرين على الدفاع عن قضايا الوطن، ومتابعة شؤون المواطنين وقضاياهم بكفاءة واقتدار.

ويستغل سماسرة الانتخابات، الظروف الاقتصادية التي تواجه بعض الأسر وتشجيعهم وإغرائهم على بيع أصواتهم، وظهور أشكال جديدة من شراء وبيع الأصوات واستخدام طرق غير مباشرة في هذه العملية، تكون على شكل تقديم هدايا عينية، وولائم ووعود، وتقديم بعض المعونات للأسر تحت مسميات “الصدقات” أو أعمال الخير.

ولا يعي بعض كبار الناخبين، تبعات سلوك بيع وشراء الأصوات، سواء كانت من قبل المشتري قابض المال، أو الهدية العينية، أو من قبل البائع، أو السمسار، أو الوسيط، الذي يقدم المال أو الهدية، فهذا السلوك يعتبر في العرف الشعبي خيانة وفسادا، ويرسخ قيم الغش والتضليل والتزوير بين أفراد المجتمع، أما من الناحية القانونية، فيعاقب عليه بالسجن.

عبد الله الكوزي