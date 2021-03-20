الأمن الغذائي … نائب رئيس مجلس النواب يستعرض التجربة المغربية

استعرض نائب رئيس مجلس النواب، محمد التويمي بن جلون، اليوم الجمعة، التجربة المغربية المتميزة في تدبير جائحة ” كوفيد- 19 “، خلال مشاركته في حوار برلماني نظم من قبل الجمعية البرلمانية للفرنكفونية بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأبرز التويمي، خلال هذا الحوار البرلماني المنظم عبر تقنية المناظرة المرئية حول موضوع “الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد-19″، نجاح المغرب في ضمان الأمن الغذائي لمختلف المواطنين خلال هذه المرحلة، وقدرته على الإبداع والتأقلم بسرعة مع تطور الوضعية الصحية، وعلى التعاطي مع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي، مشيرا إلى أن ” أنشطة التصدير الفلاحي ظلت مستمرة وحققت نتائج إيجابية “.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أبرز التويمي مختلف التدابير والإجراءات الصحية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والحد من المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي.

وذكر، من جهة أخرى، بالمبادرة التضامنية التي أطلقها الملك محمد السادس اتجاه البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل مواكبتها في جهودها للتصدي لجائحة فيروس “كورونا المستجد”، وذلك عبر تقديم المساعدات الطبية والأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وبما يمكن من تقاسم التجارب والممارسات الجيدة ومواكبة هذه البلدان في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

كما أكد نائب رئيس مجلس النواب على أهمية العمل البرلماني في الحد من التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، في ظل تراجع اقتصادي كبير لمختلف دول العالم، موضحا أن البرلمانات، باعتبار اختصاصاتها التشريعية والرقابية، تلعب دورا أساسيا في بلورة سياسات ناجعة في مجال التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والمجاعة وسوء التغذية، وفي ضمان الأمن الغذائي.

وخلص إلى أن التعاون البرلماني يشكل رافعة لتنسيق المبادرات وتوحيد الجهود للتصدي للجائحة، مشددا على حرص البرلمان المغربي على تعزيز العمل المشترك في هذا الصدد مع باقي البرلمانات، وخاصة على الصعيد الإفريقي والفرنكفوني.

(و م ع)