البوريقي يكشف معاناة الحب

اختار المغني مراد البوريقي، أن يطل على جمهوره من خلال أغنية جديدة طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحدث فيها عن معاناة الحب.

وتعاون البوريقي، من خلال الأغنية التي تحمل عنوان “آه من الحب”، مع زكرياء الحداني، الذي تكلف بكتابة كلماتها، ولحنها مهدي المحجور، وعاد التوزيع الموسيقي ليونس الجحفاوي.

وتقاسم البوريقي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، قبل طرح الأغنية بشكل رسمي على “يوتوب”، الإعلان الترويجي للعمل، قبل أن يدعو متابعيه إلى مشاهدة أحدث أعماله الفنية.

وطرح البوريقي منذ تجربته في برنامج “ذو فويس” في نسخته العربية، مجموعة من الأعمال الغنائية والتي حظيت بنجاح كبير، منها أغنية “أحبك حتى الجنون”، وهي من كلمات وألحان العربي الإدريسي.

ويسعى البوريقي، حسب ما أكده في تصريحات صحافية، من خلال اختياراته الغنائية إلى إرضاء أذواق جمهوره المتعطش للألحان والكلمات الجميلة، والطربية، لأنه كان دائما متيما بحب الطرب والارتقاء بذوق جمهوره، وهو ما قد يكتشفه في الأغنية التي ستصدر قريبا.

واكتسب البوريقي شهرة واسعة في المغرب والوطن العربي، بفضل مؤهلاته الصوتية العالية خاصة في اللون الطربي، التي مكنته من الفوز بلقب “أحسن صوت”، خلال مشاركته في النسخة الأولى من برنامج “ذو فويس” سنة 2012.

إيمان رضيف



