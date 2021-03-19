المحمدية…أجواء من التفاؤل تخيم على فلاحي بني يخلف

جراء التساقطات المطرية الغزيرة التي غطت مؤخرا وبشكل منتظم مختلف ربوع المملكة، بدأت نسمات التفاؤل تتسلل شيئا فشيئا إلى نفوس الفلاحين، وخاصة بأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات التي تساهم سنويا بنحو ربع الإنتاج الوطني من الحبوب.

وقد استبشر المزارعون ومربو المواشي خيرا في الموسم الفلاحي الحالي 2020-2021 ، عقب سنوات عجاف خلفت حالة من الارتباك والإحساس بقلة الحيلة أمام التحديات التي واجهها الفلاحون بسبب ضعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها لسنوات متتالية، ناهيك عن التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

فعلى مستوى الظروف المناخية والموارد المائية، فإن مقاييس الأمطار التي تهاطلت على الجهة حتى 10 مارس الماضي حققت رقما قياسيا بلغ مداه بنحو 318 ملم، مسجلا بذلك زيادة تفوق 142 في المائة مقارنة مع تساقطات الفترة ذاتها من الموسم الفلاحي الماضي 2019-2020.

وبرأي المختصين، فإن هذه الثروة المائية تبقى جد كافية لتحسين الحالة النباتية للمزروعات والغطاء النباتي بالمراعي، فضلا عن آثارها الإيجابية على مستوى المياه الجوفية، مبرزين أنها من ضمن العوامل التي ساهمت في تكثيف النشاط الفلاحي بالجهة، وبالتالي في التعجيل بإنجاز البرنامج الزراعي بنسبة 100 في المائة.

وهذا ما أكده المستشار الفلاحي موسى قدوري (40 سنة من الخبرة) خلال زيارة استطلاعية لمجموعة من الحقول والمزارع المترامية الأطراف بمنطقة بني يخلف بإقليم المحمدية، مشيرا إلى أن حصيلة هذه السنة ستكون جد إيجابية مقارنة مع السنوات الخمس الأخيرة، بحيث أنه من المرتقب أن تتراوح الإنتاجية بالإقليم ما بين 30 و40 قنطارا في الهكتار من القمح الطري.