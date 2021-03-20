حرك حكيم بنشماش، الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، بركة “البرامج الحزبية” المسكوت عنها، في رسالة موجهة إلى أعضاء الحزب، أول أمس (الثلاثاء).

ورغم أسلوب “الدق تم” الذي يتقنه بنشماش، وتقطيره “حسكة” من الشموع، على غريمه عبد اللطيف وهبي، حين طالبه بالانكباب على صياغة “عرض سياسي وبرنامجي يجيب بالواقعية الممكنة عن انتظارات الشعب دون بيع الأوهام”، فإن الرجل لم يجانب الصواب في إثارة موضوع تضرب عليه الأحزاب جدارا من الصمت، على بعد أشهر فقط من الانتخابات الجماعية والتشريعية.

فإلى حدود الآن، لم يفصح أي حزب عن نواياه تجاه الناخبين، كما لا يعرف المواطنون أي “فكرة” يمكن أن تقنعهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع غدا، ما ينطوي على تفسيرين اثنين:

إما أن الأحزاب ليس لديها ما تعطيه للمغاربة، وهذه طامة.

أو أنها تنتظر صدور النموذج التنموي الجديد، لاستنساخ خطوطه العريضة وتقديمها في شكل “برامج”، وهذه طامة أعظم.

يوسف الساكت