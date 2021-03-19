اختلالات تطارد رئيس جماعة بسطات

تلاحق شبهات اختلالات مالية وتزوير المحاضر والتلاعب في الصفقات العمومية، رئيس جماعة مكارطو بإقليم سطات. وكشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة موجهة إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن معطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية، وتزوير المحاضر، تهم تسيير الجماعة الترابية مكارطو.

ومن بين الاختلالات التي رصدتها الشبكة، شبهة التلاعب في الصفقات العمومية، متهمة الرئيس بإبرام صفقات عمومية وسندات الطلب مع مقاولة وحيدة، في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، بل وصل الأمر، تقول الرسالة، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إلى منح صفقة للشركة ذاتها حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل وأوردت الشبكة نماذج عن الصفقات الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية، والتي بلغت كلفتها مليوني درهم، وصفقة إعادة بيع الشعير المدعم من قبل الرئيس العضو في الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.

وأوضحت الشبكة أنه استحوذ على 400 طن من الشعير، أعاد بيعها بمنزله، الذي تحول إلى وجهة للفلاحين البسطاء، دون احترام لإجراءات التباعد، بسبب جائحة كورونا. ورصدت الشبكة غياب دفاتر التحملات وآليات واضحة ومعايير محددة لتوزيع الدعم والمنح على الجمعيات، ودراسة الملفات من قبل اللجنة المعنية، ما ساهم في إقصاء العديد من الجمعيات النشيطة، وحرم أطفال وشباب المنطقة من حقهم من العمل الجمعوي لتنمية قدراتهم الفنية والرياضية.

واتهمت الشبكة رئيس المجلس بعدم مراقبة وتتبع تصاريح أرباب المقالع الموجودة بتراب الجماعة بخصوص الكميات المستخرجة ومقارنتها، مع ما تعلنه مصالح وزارة التجهيز والنقل، ما يفوت على الجماعة رسوما مالية مهمة، خاصة أن الجماعة تتوفر على ثمانية مقالع، إضافة إلى السماح لبعضها بالتمدد على أساس الرخصة الأولى الممنوحة، ودون احترام لشروط ومواقيت العمل، التي تمتد بالليل والنهار وأيام العطل، وتدمير الطرقات بسبب الحمولة الثقيلة والأخطار المتعلقة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين. وبخصوص شبهة الاختلالات الإدارية، أوردت الشبكة تزوير محاضر الدورات وتحريرها على المقاس، إذ تقدم نائب كاتب المجلس بشكاية في الموضوع، بعدما وجد نفسه يصوت بالامتناع، ضد حفر وتجهيز آبار بالمناطق الغابوية.

وأمام حجم الاختلالات المرصودة في تدبير الجماعة الترابية، طالب محمد مسكاوي، رئيس الشبكة، إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بدعوة الجهات المختصة لفتح تحقيق في الشبهات المسجلة، واستجلاء الحقيقة ومتابعة المتورطين المفترضين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ب. ب