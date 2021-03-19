6 سنوات لسارق بالجديدة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 19 سنة، عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة.

وتوصلت مصلحة الديمومة بخبر يفيد ضرورة الانتقال إلى شارع النصر، بعد تعرض شابة ومرافقها كانا على متن دراجة نارية لاعتراض سبيل من قبل ثلاثة شباب، لتزيغ بعد ذلك الدراجة عن مسارها الطبيعي ويسقط الضحيتان على الأرض، إذ استولى المتهمون على الدراجة وهاتف محمول ومبلغ مالي كان بحوزة الضحية.

وغادرا المتهمون الثلاثة المكان على وجه السرعة، أمام ذهول الضحية ومرافقها. وعلى ضوء هاته الشكاية، قامت العناصر الأمنية بتحريات وأبحاث ميدانية على مستوى شارع النصر قرب حي سيدي الضاوي، من أجل تشخيص هوية الجاني وإيقافه، وتكللت المجهودات الأمنية بإيقاف المشتبه فيه، قرب مقر سكن عائلته، فيما لم تتمكن العناصر الأمنية من إيقاف شريكيه بعد تحديد هويتهما.

أحمد سكاب (الجديدة)