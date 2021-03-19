ضابط عسكري وشرطي في اعتداء همجي

تعريض طالب مهندس بمراكش لعنف وكدمات مصورة استلزمت 30 يوما من العجز

تجري مصالح الدرك الملكي سعادة بمراكش، أبحاثا في قضية اعتداء على طالب في مجال الهندسة، أبطاله ضابط عسكري وابنه بالإضافة إلى شخص ثالث، تبين أنه شرطي يزاول مهامه بإحدى المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، إثر اعتداء وصف بالشنيع مقرون بضرب وجرح عمديين.

وأفادت مصادر “الصباح” أن مختلف الاستدعاءات التي وجهت إلى الضابط العسكري وابنه ورجل الأمن، منذ الأحد الماضي، من أجل المثول أمام مصالح الدرك قصد إنجاز الأبحاث، باءت بالفشل، إذ أن الضابط بالجيش حين الاتصال به يدعي أنه في الرباط، بينما الأمني يتطلب الاستماع إليه مسطرة إدارية تتعلق بإخبار الإدارة.

ومازال الطالب يتلقى العلاج، بعد أن حدد له الطبيب المعالج مدة العجز الأولية في 30 يوما، وفق شهادة طبية صادرة عن مستشفى ابن طفيل.

ويوجد بحوزة مصالح الدرك الملكي، شريط مصور للاعتداء، يظهر سطوة الضابط العسكري وابنه وكيف اعتديا على الطالب وحاولا حمله ونقله على سيارتهما، كما يوثق للحظة فرارهما، بعد تدخل شرطي كان بالزي المدني خارج مهامه، وإمساكه بالضحية إلى حين هروبهما، قبل أن يعتدي بدوره عليه ويسبب له جرحا في الرأس.

وفي تفاصيل الواقعة التي جرت ظهر السبت الماضي، فإن الطالب كان يسير بدراجته وزاغ عن سيارة لنقل البضائع، ليقترب من سيارة الضابط العسكري وابنه، ليتحول الموقف إلى اعتداء بعد أن نزل المشكوك في أمرهما وأشبعا الطالب ضربا، ورغم تدخل بعض الشهود لفك الشجار واصلا الاعتداء، قبل أن يتدخل الشرطي، ليتحول بدوره إلى خصم إثر فرار الضابط وابنه.

وحلت مصالح الدرك بالمكان واستدعت سيارة إسعاف نقل الضحية إلى المستشفى، كما أجرت تحرياتها الأولية، بالاستماع إلى رواية الشهود الذين أكدوا أن صاحب السيارة وابنه تعمدا العودة إلى مسرح الاعتداء وانهالا على الشاب بالضرب، ولولا انتزاعه منهما لتطورت الأمور.

ووجه الشاب تهمة الاعتداء إلى الشرطي الذي لم يكن يعرف صفته، إذ سدد له بدوره ضربة عنيفة، برطم رأسه مع شيء صلب.

واستعانت عناصر الدرك بأشرطة كاميرات مثبتة بعمارات مجاورة، وثقت للاعتداء، منذ بدايته.

وإلى حدود أمس (الثلاثاء)، مازالت المساطر متوقفة، إذ لم يتم الاستماع إلى أي من المعتدين، بينما تلقى الطالب العلاج وتم رتق جروحه، وغادر المستشفى، إذ حددت الشهادة الطبية المسلمة من المصالح المختصة بمستشفى ابن طفيل مدة العجز في 30 يوما، قابلة للتجديد في حال وجود مضاعفات.

المصطفى صفر