رسالة رياضية: حكامة

يفترض أن تشكل لجنة الحكامة المستقلة بجامعة كرة القدم نموذجا لتطوير أسلوب التسيير في الأجهزة الكروية، وليس فقط آلية من آليات مراقبة هذا الورش، لكنها لا تؤدي الوظيفتين معا، كيف؟

حسب النظام الأساسي للجامعة، فإن لجنة الحكامة تقوم مقام لجنة الانتخابات، التي تم حذفها، وبالتالي فهي تسهر على انتخاب الهياكل المتعلقة بكل الأجهزة المنضوية تحت لواء الجامعة، وفي مقدمتها الأندية والعصب الجهوية.

لكن الملاحظ أن لجنة الحكامة لم يظهر لها أثر في جميع الانتخابات، التي قامت بها العصب الجهوية في الفترة الماضية، وآخرها عصبتا مراكش آسفي، والشاوية دكالة، حيث مثل الجامعة جمال السنوسي، نائب الرئيس، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، فيما لم يحضر أي عضو من اللجنة المختصة.

وأمام غياب أعضاء اللجنة، استنجدت الجامعة بجمال السنوسي لحضور انتخابات العصب وبحسن الفيلالي في انتخابات الأندية، رغم أن ذلك يتعارض كليا مع أهداف اللجنة، ذلك أن الرجلين لا يتوفران على شرط الاستقلالية، بما أنهما يرأسان ناديين (سطاد المغربي والاتحاد الزموري للخميسات)، وينتميان إلى جهاز، هو طرف أساسي في اللعبة وليس مستقلا (الجامعة)، فيما يفترض أن تكون لجنة الحكامة مستقلة بشكل تام عن أي جهاز.

فماهي الخلاصة؟

حققت كرة القدم الوطنية مكتسبات عديدة في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد النتائج، أو على صعيد البنيات التحتية، والحضور القاري، لكن على صعيد الأجهزة المسيرة لها وهيكلتها، فهناك خلل كبير، أما الحكامة فتوجد في اسم اللجنة، لا داخلها.

عبد الإله المتقي