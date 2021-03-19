موتسيبي يبدأ ثورته الكروية من المغرب

يزور المملكة في أول مهمة وتغييرات واسعة في المنافسات

وضع باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، المغرب، ضمن الوجهات التي سيزورها في أولى رحلاته صوب دول القارة السمراء، بعد فوزه برئاسة الجهاز القاري، مرشحا وحيدا.

وحسب مصادر صحافية إفريقية، فإن من بين الأسباب الرئيسية، التي جعلت موتسيبي يضع المغرب ضمن رأس قائمة الدول التي سيزورها بداية، إلى جانب مصر ونيجيريا وتونس، رغبته في إحداث تغيير جذري في المنافسات القارية، برفع عدد الفرق المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية وكأس «كاف»، لتصبح البطولتان مماثلتين لعصبة أبطال أوربا والدوري الأوربي، من حيث عدد الفرق وتوقيت المباريات.

وبالإضافة إلى تغيير العصبة وكأس الكنفدرالية، يسعى موتسيبي، إلى زيادة مسابقة ثالثة خاصة بالأندية، لا تعرف بعد شروط المشاركة فيها، إذ من المنتظر أن يتشاور مع أعضاء «كاف»، قبل الإعلان عن التغييرات رسميا.

وبات موتسيبي، سابع رئيس لـ«كاف»، بعد المؤتمر الانتخابي الذي انعقد بالرباط قبل أيام، وتعهد فيه بعدم الوقوف ضد المصالح المغربية، ولم شمل الاتحادات في القارة، ومحاربة الفساد، وإعادة الهيبة للكرة الإفريقية عالميا.

العقيد درغام