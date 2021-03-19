بركان والرجاء في امتحان إفريقي جديد

الفريقان يبحثان عن فوز ثان لتعزيز حظوظ التأهل

يواجه الرجاء الرياضي، اليوم (الأربعاء)، نكانا الزامبي، بكامل نجومه، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، في الخامسة عصرا.

واسترجع جمال سلامي، مدرب الرجاء، لاعبيه المصابين، أبرزهم محسن متولي والدولي الليبي سند الورفلي، اللذان رافقا الفريق إلى زامبيا، فيما سيكون سفيان رحيمي وعبد الإله الحافظي ومحمود بنحليب وبين مالانغو حاضرين.

ويبحث الرجاء عن فوز ثان في مجموعات «كاف»، بعد فوزه على نامونغو التنزاني بالبيضاء، قبل أيام بهدف لصفر، لحساب الجولة الأولى، فيما خسر نكانا بثلاثة أهداف لصفر بملعب بيراميدز المصري.

وتنقل المباراة على «بي إن سبور 2»، الحاصلة على حقوق النقل التلفزيوني الحصري في المنطقة العربية.

وفي الكامرون، يواجه نهضة بركان، ممثل المغرب الثاني في كأس «كاف»، كوتون سبور، لحساب المجموعة الثانية، إذ من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية.

ويبحث بركان عن فوز ثان في مجموعته، بعدما تجاوز نابسا ستارز الزامبي في المباراة الأولى بهدفين لصفر، ببركان، في وقت خسر كوتون سبور بملعب شبيبة القبائل الجزائري بهدف لصفر.

وتنقل قناة «بين إن سبور 4»، المباراة مباشرة.

العقيد درغام