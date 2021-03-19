وادو: الكرة الإفريقية تحتاج دماء جديدة

أبدى الدولي المغربي عبد السلام وادو استعداده للتخلي عن جواز سفره المغربي بشكل نهائي، في حال كان دعمه للمرشح الجزائري يتعارض مع الدستور.

وأشار وادو عبر حائطه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إلى أن فوزي لقجع يستجيب للمعايير الأخلاقية والمعنوية، مؤكدا أنه قام بعمل ممتاز من ناحية البنية التحتية، لكن اللاعب المغربي مايزال يعاني اجتماعيا.

وتابع وادو أن كرة القدم الإفريقية تحتاج دماء جديدة، وأشخاصا ليست لهم أي صلة مع الرئيس السابق أحمد أحمد، مبرزا “إذا رأى جلالة الملك أو وزارة الداخلية، أو غيرها من السلطات المختصة في المملكة، أن دعمي يتعارض مع الدستور المغربي، فسأكون مستعدا لإيداع جواز سفري في أقرب قنصلية مغربية بشكل نهائي”.

ن. ك