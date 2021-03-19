إنفانتينو للقجع: مقتنع بك بـ “فيفا”

قال إن تجربة رئيس الجامعة وشغفه سيسهمان في تدبير الكرة بالعالم

عبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اقتناعه التام بانضمام فوزي لقجع، رئيس الجامعة إلى المكتب التنفيذي ل”فيفا” خلال الجمع العام الانتخابي بالرباط الجمعة الماضي، وأسفر عن انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

وثمن رئيس “فيفا” في رسالة موجهة إلى لقجع، العمل الذي قام به رئيس الجامعة في تطوير كرة القدم بالقارة السمراء، خلال السنوات الأخيرة، ما أكسبه تجربة وحنكة كبيرتين، وقال “لدي اليقين أنكم ستساهمون في تطوير كرة القدم العالمية، إضافة إلى شغفكم وميزة شخصيتكم، الأمر الذي يجعلكم مؤهلين، لرفع كل التحديات المستقبلية لتطوير رياضتنا”.

وعبر إنفانتينو عن استعداده التام للعمل مع لقجع، بداية من الاجتماع، الذي يعقده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد غد (الجمعة) عبر المناظرة المرئية، قبل أن يتمنى له النجاح في مختلف الرهانات، التي سيواجهها في منصبه الجديد عضوا ب”فيفا”.

وإضافة إلى انتخاب موتسيبي، رئيسا ل”كاف”، أسفر الجمع الانتخابي عن انتخاب لقجع والمصري هاني أبوريدة، عضوين ب”فيفا”، بعد انسحاب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم من سباق المنافسة في آخر لحظة، بسبب انعدام حظوظه في الفوز بأحد المقعدين، المخصصين لمنطقة الدول الناطقة بالعربية والإسبانية والبرتغالية.

ع. ك