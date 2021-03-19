“سوبر” اليد خارج الجزائر

سحبت الكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد من الجزائر شرف تنظيم كأس إفريقيا الممتازة، التي كان مقررا إجراؤها في ماي المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن الدبلوماسية الرياضية المغربية لعبت دورا كبيرا، في سحب تنظيم الكأس الإفريقية الممتازة من الجزائر، ونزل قرار السحب مثل الصاعقة على المسؤولين الجزائريين، الذين انشغلوا بالتأثير على الكنفدرالية الإفريقية، لمنع تنظيم كأس إفريقيا للأمم بالعيون السنة المقبلة.

ودارت حرب ضروس في الكواليس بين المسؤولين المغاربة والجزائريين، الذين حاولوا منع الكنفدرالية الإفريقية من تزكية إجراء نهائيات كأس إفريقيا بالعيون، قبل أن يحصل المغرب على شرف تنظيمها.

وحسب معطيات «الصباح»، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد رشحت أكادير لاحتضان الكأس الممتازة، بالنظر إلى الإمكانيات التي وفرتها لاحتضانها.

وتواصل الجزائر معاكسة المغرب في تنظيم التظاهرات بمدن الصحراء المغربية، بعد أن اعترضت على تنظيم نهائيات كأس إفريقيا بالعيون، قبل سنتين، وتحاول التأثير على قرار الكنفدرالية الإفريقية، لمنع المغرب من تنظيم المسابقة ذاتها بالعيون في 2022.

وتأتي صفعة جامعة اليد على بعد ثلاثة أيام فقط، من توجيه ضربة موجعة للجزائر، بانسحاب خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وصعود فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى «فيفا» بتزكية من أعضاء «كاف».

ص. م