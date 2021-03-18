لم يعد خافيا على أحد أنه أصبح للوداديات السكنية لوبي يستعمل كل الأسلحة للحفاظ على ريع أعضائها، إذ وصلت سطوتها حد محاولة التحكم في الأحكام، والضغط لسلب حقوق المنخرطين، والدفع بالمقاولات المتعاملة معها نحو الإفلاس.

ولم يجد اللوبي المذكور حرجا في استعمال صلاحيات الأحزاب، والسطو على مهام النقابات في تنظيم وقفات جند لها المئات من محترفي الاحتجاج، كما وقع، أخيرا، في مجمع المدينة الخضراء بالبيضاء، عندما وقفت السلطات المحلية عاجزة أمام “بلطجة” الوداديات، حين تمت محاصرة منزل أسرة مقاول انتقاما منه، لأن المحكمة حكمت لصالحه، لكن مكتب ودادية فيلات رفض الحكم، ورد عليها باعتصام، لم يكن ضمن منفذيه أي منخرط.

ورغم الترسانة القانونية، فإن الأبواب مازالت مفتوحة على مصراعيها لمن أراد النهب من ريع الأرض والبناء والمضاربة العقارية، إذ يكفيه أن يضع قناع السكن التعاضدي على وجه إجرام خطير في حق الدولة وأصحاب الأراضي والمقاولين وعموم المواطنين.

ي. ق