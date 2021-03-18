اللقاح يطرق بيوت المسنين بالحاجب

تواصل جهة فاس مكناس انخراطها في الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة لإنجاح عملية التلقيح ضد كوفيد-19، إذ تعمل جاهدة بتعاون مع كل الفرقاء على تفعيل إجراءات هذه العملية، التي تروم تقريب الخدمات الصحية للمسنين من الجنسين، الذين يصعب عليهم التنقل إلى مراكز التلقيح.

وعبأت المندوبية الإقليمية للصحة بعمالة الحاجب، تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، وحدات طبية وتمريضية متنقلة، قصد تلقيح الأشخاص المسنين، الذين تعذر عليهم الحضور إلى مراكز التلقيح، نظرا للزومهم الفراش، أو عدم قدرتهم على التنقل إلى تلك المراكز المفتوحة بمختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الحاجب.

وأوضح مصدر من المديرية الجهوية للصحة لـ”الصباح”، أن الوحدات الطبية والتمريضية المذكورة، قامت أخيرا، بتلقيح عدد من الأشخاص المسنين العاجزين عن التنقل إلى مراكز التلقيح بجماعة آيت حرز الله الشاسعة، التابعة لإقليم الحاجب.

هذه العملية التي وصفت بالناجحة ، لقيت استحسانا كبيرا لدى الفئات المستفيدة، لأنها خطوة ذات أبعاد إنسانية، تتماشى مع إستراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى الرفع من وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 لتشمل جميع الفئات المستهدفة من التلقيح، خصوصا الأشخاص المسنين، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية اللازمة و احترام مواعيد التلقيح، بغية تحقيق المناعة الجماعية و العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية.

حميد بن التهامي (مكناس)